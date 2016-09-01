روسيا: "العدوان" الأمريكي في سوريا يعني "تغيرات مزلزلة"

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قولها، السبت، إن "العدوان المباشر" الأمريكي على الحكومة والجيش السوريين سيؤدي إلى "تغيرات مخيفة ومزلزلة" في الشرق الأوسط.

وتساند كل من روسيا والولايات المتحدة أحد طرفي الصراع السوري.

وانهار وقف لإطلاق النار توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا في سوريا في الآونة الأخيرة وقصفت طائرات حربية روسية، يوم السبت، مناطق واقعة تحت سيطرة المعارضة السورية في مدينة حلب.

وبعد عام بالضبط على تدخل روسيا عسكرياً دعماً للنظام السوري، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس (الجمعة)، بمقتل 9364 شخصاً بينهم 3804 مدنيين في سوريا جراء الغارات التي تشنها روسيا.