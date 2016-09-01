دمّرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الجمعة، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة وستيلي في باتنة، ورشة لصناعة المتفجّرات تحوي مواد متفجرة TNT ومعدّات للتفجير وألغام تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة، في حين دمرت مفرزة أخرى مخبأين بتيبازة.
أفاد بيان من وزارة الدفاع الوطني، السبت، أن وحدات حرس الحدود، أحبطت بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف وتلمسان، محاولات تهريب 22338 لتر من الوقود. وتمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي من توقيف 24 مهربا في عين قزام، كما ضبطت مركبتين رباعيتي الدفع و3 مولدات كهربائية و3 مطارق ضغط.
وأوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مهربا كان على متن شاحنة مُحملة بـ 197 هاتفا نقالا، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من سيدي بلعباس وتلمسان، مهربين اثنين، وتم ضبط مركبتين سياحيتين و1364 وحدة من مختلف المشروبات.
وأحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، 42 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات افريقية بكل من تلمسان وعين تموشنت وغليزان والوادي وغرداية وتمنراست.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
الأكثر تفاعلا
1500 خطأ معرفي ولغوي يذبح التلاميذ في كتب "الجيل الثاني"
2قاعدة جوية أمريكية بالنيجر قرب الحدود الجزائرية
3أسبوع ممطر على أغلب الولايات
4قانون التأهيل والسكن والدكتوراه.. ملفات جامعية عالقة
5مقري: الفساد وسوء ترشيد النفقات سببا الأزمة الاقتصادية
Français English
الرأي
محمد بوالروايح
الجدل حول المنظومة التربوية بين الواقع ومحاولات التموقع (الجزء الثاني والأخير)
صالح عوض
مئة عام من حرب الفوضى.. وتطوّر المشروع الاستعماري
حبيب راشدين
قادة "الغويم" يشيِّعون السفاح بيريس
جمال لعلامي
الورطة والغلطة!
حسين لقرع
ارقد بسلام يا شمعون!
سلطان بركاني
لكم الله يا أطفال سوريا
سليم قلالة
تحيّة لعلمائنا.. من الفضاء
عبد الناصر
السعودية وإيران على مذهب واحد!
ياسين معلومي
صفعة مولودية بجاية
عمار يزلي
يوسف في بئر النفط
الفيديو
موسى طهطال.. فقد البصر واليدين فعوضه الله بحفظ القرآن والصبر الطويل
رايتس ووتش: قوات النظام استخدمت أسلحة كيميائية في حلب
"راييفاتش" يطمئن اللاعبين المحليين
"العيون الزرقاء" عنوان معرض للصور الفوتوغرافية بالمعهد الفرنسي بالجزائر
كولومبيا توقع اتفاق سلام ينهي أقدم نزاعات أمريكا اللاتينية
احتجاجات في وادي سوف على الزيادات في فواتير الكهرباء
الموب تؤكّد العودة القوية للأندية الجزائرية في المنافسة القارية
فيديو يصور مقتل رجل أسود برصاص عناصر الشرطة الأمريكية
عناصر القبعات البيضاء في سوريا ينالون جائزة نوبل البديلة
شركة فيجيتال ديزاين تشرع في إعادة تهيئة أرضية ملعب 5 جويلية
الجيش يدمّر ورشة متفجرات وألغاما بباتنة
واج
دمّرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الجمعة، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة وستيلي في باتنة، ورشة لصناعة المتفجّرات تحوي مواد متفجرة TNT ومعدّات للتفجير وألغام تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة، في حين دمرت مفرزة أخرى مخبأين بتيبازة.
تغطيات ذات صلة
الجيش يدمّر ورشة متفجرات وألغاما بباتنة
سلال يدافع عن إصلاحات بن غبريط ويصفها بالواضحة والشفافة
الخارجية الفرنسية: لم نتلقّ طلبا رسميا من الجزائر بشأن جماجم المقاومين
قمّة "الأوبك" بالجزائر تجمع أحزاب الموالاة والمعارضة
ثلاث هزات أرضية تضرب الجزائر في يوم واحد
أفاد بيان من وزارة الدفاع الوطني، السبت، أن وحدات حرس الحدود، أحبطت بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف وتلمسان، محاولات تهريب 22338 لتر من الوقود. وتمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي من توقيف 24 مهربا في عين قزام، كما ضبطت مركبتين رباعيتي الدفع و3 مولدات كهربائية و3 مطارق ضغط.
وأوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مهربا كان على متن شاحنة مُحملة بـ 197 هاتفا نقالا، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من سيدي بلعباس وتلمسان، مهربين اثنين، وتم ضبط مركبتين سياحيتين و1364 وحدة من مختلف المشروبات.
وأحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، 42 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات افريقية بكل من تلمسان وعين تموشنت وغليزان والوادي وغرداية وتمنراست.