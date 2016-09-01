الجيش يدمّر ورشة متفجرات وألغاما بباتنة

دمّرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الجمعة، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة وستيلي في باتنة، ورشة لصناعة المتفجّرات تحوي مواد متفجرة TNT ومعدّات للتفجير وألغام تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة، في حين دمرت مفرزة أخرى مخبأين بتيبازة.

أفاد بيان من وزارة الدفاع الوطني، السبت، أن وحدات حرس الحدود، أحبطت بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف وتلمسان، محاولات تهريب 22338 لتر من الوقود. وتمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي من توقيف 24 مهربا في عين قزام، كما ضبطت مركبتين رباعيتي الدفع و3 مولدات كهربائية و3 مطارق ضغط.

وأوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مهربا كان على متن شاحنة مُحملة بـ 197 هاتفا نقالا، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من سيدي بلعباس وتلمسان، مهربين اثنين، وتم ضبط مركبتين سياحيتين و1364 وحدة من مختلف المشروبات.

وأحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، 42 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات افريقية بكل من تلمسان وعين تموشنت وغليزان والوادي وغرداية وتمنراست.