قتل مدني وأصيب ثلاثة آخرين في مدينة عدن الساحلية في جنوب اليمن، السبت، عند انفجار عبوة ناسفة كان يحملها رجل قتل أيضاً في التفجير، حسب ما أفاد مسؤول حكومي محلي وسكان.
وقال المسؤول، إن الرجل صاح في المارة "اهربوا، اهربوا" وهو يخرج من سيارة في حي كريتر.
ولم يتضح إن كان الرجل يعتزم تفجير نفسه وعدل عن رأيه، أو إنه أجبر على ارتداء سترة متفجرة فجرها شخص آخر.
وعدن هي مقر الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، فيما يسيطر المتمردون الحوثيون الشيعة على العاصمة صنعاء ومعظم مناطق شمال البلاد.
وشهدت المدينة الواقعة جنوب اليمن عدة تفجيرات أعلن جهاديو تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليتهم عنها.
ودفعت أعمال العنف الحكومة إلى الانتقال إلى السعودية العام الماضي، إلا أنها عادت إلى عدن في 22 سبتمبر.
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انتحاري يقتل شخصاً ويصيب ثلاثة في عدن اليمنية
وكالات - الشروق أونلاين
قتل مدني وأصيب ثلاثة آخرين في مدينة عدن الساحلية في جنوب اليمن، السبت، عند انفجار عبوة ناسفة كان يحملها رجل قتل أيضاً في التفجير، حسب ما أفاد مسؤول حكومي محلي وسكان.
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وقال المسؤول، إن الرجل صاح في المارة "اهربوا، اهربوا" وهو يخرج من سيارة في حي كريتر.
ولم يتضح إن كان الرجل يعتزم تفجير نفسه وعدل عن رأيه، أو إنه أجبر على ارتداء سترة متفجرة فجرها شخص آخر.
وعدن هي مقر الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، فيما يسيطر المتمردون الحوثيون الشيعة على العاصمة صنعاء ومعظم مناطق شمال البلاد.
وشهدت المدينة الواقعة جنوب اليمن عدة تفجيرات أعلن جهاديو تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليتهم عنها.
ودفعت أعمال العنف الحكومة إلى الانتقال إلى السعودية العام الماضي، إلا أنها عادت إلى عدن في 22 سبتمبر.