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وعدت بسرعة إنترنت تفوق 10 مرات نظيرتها في "3 جي"
فرعون تطلق خدمة الجيل الرابع للهاتف النقال من ورقلة
منحت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هدى إيمان فرعون، السبت، الضوء الأخضر لانطلاق التسويق التجاري للجيل الرابع للهاتف من ولاية ورقلة للمتعامل التاريخي للهاتف النقال موبيليس، متعهدة بأن يكون تدفق الإنترنت أسرع بـ10 مرات من سرعته الحالية عبر شبكة الجيل الثالث "3 جي".
وأشار بيان لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تلقت الشروق نسخة منه، إلى أن المتعامل العمومي للهاتف النقال "موبيليس" شرع أمس، في خدمة الجيل الرابع بمعايير الاتصالات النقالة، مشيرا إلى أنه "سيقدم لزبائنه من خلال هذه التكنولوجيا إنترنت عالية التدفق، حيث توفر خدمة الجيل الرابع سرعة تدفق تفوق "الأدي أس أل" من 2 إلى 3 مرات، بينما تتجاوز سرعتها تدفق الجيل الثالث من 5 إلى 10 مرات".
وضمن إلزام المتعاملين بإطلاق خدمة الجيل الرابع في عامها الأول بولايات الجنوب، اختار المتعامل موبيليس ولاية ورقلة محطة لإطلاق خدمته، وهو شرط جاء في دفتر الشروط، ينص على متطلبات التغطية وجودة الخدمة، حسب ذات البيان.
بدوره، قال المكلف بالإعلام والعلاقات العامة لدى المتعامل أوريدو رمضان جزايري، إن الخدمة سيتم إطلاقها في الأيام القليلة المقبلة في انتظار موافقة سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على العروض التجارية.
وأشار جزائري في اتصال مع "الشروق" إلى أن الفضاءات التجارية لـ "أوريدو" على أتم الاستعداد للشروع في التسويق، والشرائح الخاصة بالجيل الرابع متوفرة وأيضا العقود التي سيمضي عليها المشتركون، مضيفا أن المتعامل من الناحية التقنية أيضا مستعد والشبكة جاهزة لهذا الموعد.
2016/10/01 على 17:131
اطلقتو جيل الرابع وتقبتو التابت نهار كامل تمشي 4دقائق افرحنين الله يهدكم تمسخير بشعب