أعلن متعامل الهاتف النقال جازي عن إطلاقه خدمة الجيل الرابع "التسويق التجاري"، في كل من ولايات قسنطينة وسطيف والجلفة، حيث سيتم تطبيق نفس التسعيرة الحالية الخاصة بعروض "الـ 3 جي" على العروض الخاصة بالجيل الرابع.
وحسب بيان لجازي تلقت "الشروق" نسخة منه ووفقا لالتزاماته، فإن المتعامل كان في الموعد وباستمرار من أجل توفير الخدمة لزبائنه ولتلبية احتياجاتهم المختلفة وجعل الجيل الرابع فرصة للنمو ولتعزيز مكانته القيادية في سوق الهاتف النقال في الجزائر، مشيرا إلى أن هذا الحدث يعتبر "مناسبة لفتح صفحة جديدة في عملية تطوير الإنترنت ذات سرعة عالية عبر الهاتف النقال وفق أعلى المعايير الدولية".
ودعا "جازي" زبائنه المشتركين في خدمة الجيل الثالث إلى التمتع بالجيل الرابع وبسرعته العالية ومن دون زيادة في السعر، مشيرا بخصوص المشتركين الجدد إلى أن كل شيء جاهز في الفضاءات التجارية لتوقيع عقد جديد للجيل الرابع، واقتناء شريحة وحتى أحد الهواتف الذكية المعروضة.
وبهذه المناسبة، صرح توماس هربرت غوتجار، المدير العام لشركة جازي قائلا: "أنا سعيد جدا لافتتاح خدمة الجيل الرابع في ثلاث ولايات"، وأضاف "أهنئ الفرق التي عملت بجد لنكون مستعدين لهذا الحدث الهام الذي سوف يكرس قيادة جازي الجديد للعالم الرقمي"، وتابع "سيكون لدينا منتجات وعروض الجيل الرابع قريبا في مناطق أخرى من البلاد".
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لجازي فينتشنتسو نيشي "أود أن أشكر وأهنئ الفرق التي مكنت جازي ليكون جاهزا لمعركة الجيل الرابع.. ولأن يكون مرجعا رائدا في قطاع التقنية الرقمية لكل المستهلكين الجزائريين ولتقديم مساهمتنا في تطوير الاقتصاد الرقمي الوطني".
كما يعلن جازي عن إطلاق خدمة الجيل الرابع في الأسابيع المقبلة في سبع عشرة ولاية أخرى، حيث سيستكمل نشر شبكته من الجيل الرابع في عشرين ولاية قبل نهاية عام 2016، والولايات المعنية هي، بجاية والبويرة وتيارت وسكيكدة والمدية ومستغانم وعين الدفلى والعاصمة ووهران والبليدة وتلمسان، وباتنة وتيزي وزو وبرج بوعريريج وبومرداس والوادي وميلة.
وأوضح البيان أن جازي سيقوم بنشر شبكة الجيل الرابع على كامل التراب الوطني مع خبرة مجموعة فيمبلكوم، وسيكون ذلك ضمن المهلة المحددة وحسب المواصفات التي تم تحديدها مع الالتزام بتقديم أفضل تغطية.
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سيطبق نفس التسعيرة الحالية لعروض الـ"3 جي"
"جازي" يطلق رسميا خدمة الجيل الرابع في قسنطينة وسطيف والجلفة
حسان حويشة
صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية
أعلن متعامل الهاتف النقال جازي عن إطلاقه خدمة الجيل الرابع "التسويق التجاري"، في كل من ولايات قسنطينة وسطيف والجلفة، حيث سيتم تطبيق نفس التسعيرة الحالية الخاصة بعروض "الـ 3 جي" على العروض الخاصة بالجيل الرابع.
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وحسب بيان لجازي تلقت "الشروق" نسخة منه ووفقا لالتزاماته، فإن المتعامل كان في الموعد وباستمرار من أجل توفير الخدمة لزبائنه ولتلبية احتياجاتهم المختلفة وجعل الجيل الرابع فرصة للنمو ولتعزيز مكانته القيادية في سوق الهاتف النقال في الجزائر، مشيرا إلى أن هذا الحدث يعتبر "مناسبة لفتح صفحة جديدة في عملية تطوير الإنترنت ذات سرعة عالية عبر الهاتف النقال وفق أعلى المعايير الدولية".
ودعا "جازي" زبائنه المشتركين في خدمة الجيل الثالث إلى التمتع بالجيل الرابع وبسرعته العالية ومن دون زيادة في السعر، مشيرا بخصوص المشتركين الجدد إلى أن كل شيء جاهز في الفضاءات التجارية لتوقيع عقد جديد للجيل الرابع، واقتناء شريحة وحتى أحد الهواتف الذكية المعروضة.
وبهذه المناسبة، صرح توماس هربرت غوتجار، المدير العام لشركة جازي قائلا: "أنا سعيد جدا لافتتاح خدمة الجيل الرابع في ثلاث ولايات"، وأضاف "أهنئ الفرق التي عملت بجد لنكون مستعدين لهذا الحدث الهام الذي سوف يكرس قيادة جازي الجديد للعالم الرقمي"، وتابع "سيكون لدينا منتجات وعروض الجيل الرابع قريبا في مناطق أخرى من البلاد".
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لجازي فينتشنتسو نيشي "أود أن أشكر وأهنئ الفرق التي مكنت جازي ليكون جاهزا لمعركة الجيل الرابع.. ولأن يكون مرجعا رائدا في قطاع التقنية الرقمية لكل المستهلكين الجزائريين ولتقديم مساهمتنا في تطوير الاقتصاد الرقمي الوطني".
كما يعلن جازي عن إطلاق خدمة الجيل الرابع في الأسابيع المقبلة في سبع عشرة ولاية أخرى، حيث سيستكمل نشر شبكته من الجيل الرابع في عشرين ولاية قبل نهاية عام 2016، والولايات المعنية هي، بجاية والبويرة وتيارت وسكيكدة والمدية ومستغانم وعين الدفلى والعاصمة ووهران والبليدة وتلمسان، وباتنة وتيزي وزو وبرج بوعريريج وبومرداس والوادي وميلة.
وأوضح البيان أن جازي سيقوم بنشر شبكة الجيل الرابع على كامل التراب الوطني مع خبرة مجموعة فيمبلكوم، وسيكون ذلك ضمن المهلة المحددة وحسب المواصفات التي تم تحديدها مع الالتزام بتقديم أفضل تغطية.