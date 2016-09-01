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دافع عن استيراد السيارات المستعملة
بن يونس لبلعايب: من يستسلم للوبيات عليه أن يستقيل
هاجم الأمين العام للحركة الشعبية، الوزير السابق للتجارة، عمارة بن يونس، الوزير الحالي للتجارة، بختي بلعايب، دون أن يسمه، مشيرا إلى أن أي وزير يرضخ لضغط اللوبيات عليه أن يستقيل من منصبه.
وبدا واضحا من خلال كلام عمارة بن يونس في ندوة صحفية السبت، في ختام أشغال الجامعة الصيفية للحركة الشعبية الجزائرية بزرالدة، أنه يقصد خليفته في منصب وزير التجارة، حيث رد في سؤال على التصريحات الأخيرة لبختي بلعايب بالقول عند الحديث عن الفساد يجب تقديم المقابل من حلول، مشيرا إلى أنه لن يعلق على قضايا الفساد.
وتحدث بن يونس بلغة الواثق ودافع عن حصيلته على رأس وزارة التجارة وقال: "أتحدى أيا كان في الجزائر أن يتهمني بالفساد في الفترة التي كنت فيها وزيرا للتجارة أو في منصبي السياسي كأمين عام للحركة الشعبية الجزائرية".
ووجه بن يونس كلاما فهم على أنه هجوم مباشر على الوزير الحالي للتجارة بختي بلعايب وقال: "أنا كوزير من المستحيل أن أقبل الإملاءات من اللوبيات أو أي طرف"، وأضاف: "إذا وصلت إلى مرحلة لا اأتطيع فيها فعل أي شيء تجاه اللوبيات أستقيل من منصبي مباشرة"، وأضاف: "أتحدث عن شخص عمارة بن يونس وليس عن شخص آخر".
وعرج بن يونس على قضية استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، والمفارقة أن موقفه كان في كفة بختي بلعايب على عكس رده على سؤال بخصوص تصريحات بلعايب الأخيرة، حيث قال بن يونس إن المقترح قديم وليس جديدا وقدم للحكومة عام 2014 لما كان وزيرا للتجارة.
وبحسب بن يونس، فإن المقترح نص حينها على استيراد سيارات مستعملة ليس فقط أقل من 3 سنوات لكن 4 أو 5 سنوات أيضا، لأنه لا يجب أن نجبر الجزائريين على اقتناء سيارات جديدة.
ودافع بن يونس عن خيار تمويل الاقتصاد عن طريق الاستدانة الخارجية في ظل الظرف المالي الحالي للبلاد. وقال: "دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية لا يوجد حل للاقتصاد الوطني"، موضحا أن الاستدانة الخارجية إن حدثت يجب أن توجه نحو الاستثمار المنتج وليس نحو الاستيراد والاستهلاك.
- راس الوادي2016/10/01 على 21:251
وهل استقلت أنت لما خنت هذا الشعب . لقد تمت اقالتك في لمح البصر . ليتك كنت مفسدا لا داعيا للفساد .
فاتح2016/10/01 على 21:272
سي حمارة أين وصلت قضية تعميم الخمور ؟ وكيف حالك مع الويسكي ؟