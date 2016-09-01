آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
-
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
-
أتوقع261 (%11.21)
-
لا أتوقع2068 (%88.79)
-
-
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
-
عمار سعداني392 (%9.81)
-
لويزة حنون639 (%16)
-
عبد الرزاق مقري2963 (%74.19)
-
-
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
-
نعم1565 (%68.43)
-
لا722 (%31.57)
-
-
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
-
واقعي593 (%68.24)
-
غير واقعي276 (%31.76)
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
موسى طهطال.. فقد البصر واليدين فعوضه الله بحفظ القرآن والصبر الطويل
-
رايتس ووتش: قوات النظام استخدمت أسلحة كيميائية في حلب
-
"راييفاتش" يطمئن اللاعبين المحليين
-
"العيون الزرقاء" عنوان معرض للصور الفوتوغرافية بالمعهد الفرنسي بالجزائر
-
كولومبيا توقع اتفاق سلام ينهي أقدم نزاعات أمريكا اللاتينية
-
احتجاجات في وادي سوف على الزيادات في فواتير الكهرباء
-
الموب تؤكّد العودة القوية للأندية الجزائرية في المنافسة القارية
-
فيديو يصور مقتل رجل أسود برصاص عناصر الشرطة الأمريكية
-
عناصر القبعات البيضاء في سوريا ينالون جائزة نوبل البديلة
-
شركة فيجيتال ديزاين تشرع في إعادة تهيئة أرضية ملعب 5 جويلية
الإصلاحات المنفردة للوزارة توحي بموسم كارثي
فدرالية التربية تهدد بحركة احتجاجية واسعة
نددت الفدرالية الوطنية لقطاع التربية، التابعة للكنفدرالية العامة المستقلة للعمال، بتعـميم العمل الهش في القطاع وسوء نية الوزارة في رفع مستوى اللغات الأجنبية في الهضاب العليا والجنوب.
وهددت الفيدرالية الوطنية لقطاع التربية لـ"سناباب"، في بيانها ، السبت، بالعودة إلى الحركة الاحتجاجية، للضغط على الحكومة من أجل احترام أدنى مطالب الطبقة العمالية، على رأسها رفض مشروع قانون العمل الجديد الذي يعطي الشرعية القانونية للعمل الهش ويتراجع عن المكتسبات الاجتماعية للعمال، وأكدت تمسكها بعريضة المطالب المرفوعة سابقا إلى الوزارة .
ووصفت الفدرالية الدخول المدرسي لهذه السنة بـ "الكارثي" على جميع الأصعدة، لاسيما فيما يتعلق بتهيئة الهياكل المبرمجة لاسـتقبال التلاميذ، والنقص الفادح في التأطير التربوي والبيداغوجي والإداري، بالإضافة إلى إصلاحات الجيل الثاني المقترحة، والتي شرعت فيها الوزارة دون استشارة الشريك الاجتماعي .
وأوضحت الفيدرالية، أن الإصلاح المنفرد لوزارة التربية تسبب في أخطاء فادحة في الكتب والمناهج، خاصة أنها مست الهوية الوطنية، بالإضافة إلى مشروع إصلاح البكالوريا، والذي سيخلق جدلا واسعا، وسيعرف نفس مآل إصلاحات الجيل الثاني.
وشدد المصدر، على أن الإصلاحات في الطور الابتدائي، لن تجدي نفعا ما لم يتم إعادة الهيكلة واستحداث وخلق مناصب خاصة للمواد العلمية والأدبية والتربية البدنية، الفنية، بالإضافة إلى مساعدي التربية، الأخصائيين النفسانيين وأساتذة مختصين في القسم التحضيري، مع ضرورة توفير الوسائل وفصل المدارس الابتدائية عن البلديات.
غرارة تمشي بلا يدين بلا رجلين - يا شيني واش هذا الشين2016/10/01 على 18:481
جسر قديم على وشك الانهيار . التم فوقه المحتجين المتحججين بقيمته . ينطون و ينطون عليه احتجاجا منهم على مرارة الحقيقة و صعوبة الفراق . ينطون و ينطون متناسيين انهم يستعجلون انهياره باحتجاجهم الاحمق . ينطون و ينطون وهم على وشك الانهيار مع الجسر القديم يلقون حتفهم . ولازالو ينطون و ينطون