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تظاهرة جديدة "غريبة" تدعو إلى الانحلال ببجاية والسكان ساخطون
مهرجان "العناق الحر" بعد "ملتقى الشواذ"
تحولت بجاية في الأعوام الأخيرة، من دون سابق إنذار، إلى عاصمة لحرية التعبير، بدليل عدد المسيرات الوطنية المنظمة بعاصمة الحماديين، آخرها كانت من تنظيم نقابات عمال الإدارة العمومية من دون الحديث عن مسيرة الكرامة التي نظمها السنة الفارطة الأساتذة المتعاقدون والتي انطلقت من بجاية وصولا إلى مدينة بودواو بولاية بومرداس وغيرها من التظاهرات.
فقد استغلت بعض الأطراف المجال وارتفاع سقف الحريات لنشر بعض الأفكار الغريبة عن مجتمعنا بدايتها كانت بمهرجان الألوان أو بالأحرى ملتقى الشواذ- كما يحلو للكثير تسميته، لتواجدهم الكبير في هذه التظاهرة، هذه الأخيرة التي اقتبست فصولها واستمدت طقوسها من الأساطير الهندوسية وهي العادات التي لا تمد بأي صلة إلى المجتمع القبائلي ولا الجزائري ولا حتى إلى ديننا الحنيف، إذ يكفي التمعن في بعض الصور ومقاطع الفيديو التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد من أن مهرجان الألوان جاء كغطاء لملتقى الشواذ جنسيا- يقول أحد سكان مدينة تيشي ببجاية، حيث تم تنظيم ثاني طبعة من هذا المهرجان، متسائلا في نفس الوقت عن الجهة التي تقف وراء تنظيم هذه التظاهرة التي وصفها بـ"التجارية" المحضة، كون الدخول إلى الشاطئ الذي احتضن التظاهرة كان بدفع مبلغ 2000 دينار للفرد الواحد وإذ علمنا أن عدد المشاركين قد تراوح بين 3 إلى 4 آلاف، كون المهرجان تزامن وموسم الاصطياف فإننا ندرك أن هذه التظاهرة قد حققت مداخيل تراوحت بين 600 إلى 800 مليون سنتيم، من دون الحديث عن سر تواجد بعض أعلام الدول الأجنبية بالمكان والتي ظلت ترفرف فوق رؤوس بعض الشباب المشاركين في هذا المهرجان نذكر منها العلمين البريطاني والأمريكي.
دعت مؤخرا أطراف مجهولة إلى مهرجان أقبح من الأول كونه يمس في الصمم حرمة العائلات وشرفهن، إذ يتم حاليا الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمهرجان "العناق الحر" أو المجاني وذلك بمناسبة اليوم العالمي للفتاة المصادف ليوم 11 أكتوبر وهو اليوم الذي أعلنته الأمم المتحدة، لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات والمزيد من الفرص لحياة أفضل، وزيادة الوعي من عدم المساواة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم على أساس جنسهن، هذا التفاوت يشمل مجالات على غرار الحق في التعليم، التغذية والحقوق القانونية والرعاية الطبية والحماية من التمييز والعنف والحق في العمل والحق في الزواج بعد القبول والقضاء على زواج الأطفال.. لكن أطرافا مشبوهة تسعى إلى الترويج لتظاهرة "العناق الحر" بهذه المناسبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما تفعله المجتمعات الغربية ويحرضون بذلك الفتيات على الفساد الخلقي بمناسبة عيدهن العالمي إذ يشجعون الفتيات على معانقة الشباب في الشوارع، ضاربين لهن الموعد يوم 11 أكتوبر بساحة دار الثقافة "الطاوس عمروش" لبجاية وسط تنديد كبير لدى كل من سمع بهذا الخبر الذي أدهش غالبية سكان المنطقة المعروفة بمحافظتها وأصالتها.
ميمي6 امير مراكش مدينة الشواذ2016/10/01 على 21:421
هل سوف تتحول بجاية مدينة العلم و المقاومة الى مراكش جزائري !
علي - الجزائر2016/10/01 على 21:492
هذا فرع من فروع نادي الروتاري ..يظهر ان الفيروس الصهيوني يزداد توغلا وتغوّلاً والسلطات في نوم عميق
SoloDZ - إنما الامم الاخلاق ما بقيت .. إنما الدول الرجال ما وُجدت .. انما الشباب الوعي 2016/10/01 على 21:563
اليوم عناق بالملابس وغدا عناق مجردون من الملابس وبعد غد يحدث ذلك داخل العائلة الواحدة وعلى فكرة هذه الافعال الشيطانية المجنونة هي من فعل اليهود منذ القدم حيث ان لديهم يوم "سري" تقام فيه الحفلات الصاخبة المختلطة اصدقاء واهل وجيران في مجموعة واحدة داخل المنازل ثم في وقت ما تطفأ الاضواء ويحدث ما لا يمكن تصوره كل شيء في جو من الظلمة والاختلاط واذا تغلغلت هذه الاشياء داخل مجتمعنا فلثلاثة اسباب الاول غياب الدولة او تواطأها بغض الطرف والسبب الثاني جهل الناس لما يفعلون والسبب الثالث هو ان مجتمعنا إختُرق
الجزائري الحر - الجزائر2016/10/01 على 21:594
جزائر الانقلابيين والكابرانات واذناب فرنسا انتقامهم من الاسلام والعروبة جعلهم يطلقون العنان للشواذ والفساق والسكارجية ليفعلو ما يريدون لكن ان نعلم ابناءنا الاسلام الحيقي الوسطي بتنظيم ملتقيات دينية علمية دورية عبر كل الوطن فهذا يسمونه ارهاب لكن الزنا والخمور والسيوف والاختطاف ليس ارهاب بل هو تحضر مثل ربهم الاعلى فرنسا ... وما يحدث في الكتب المدرسية اليوم ما هو الا مواصلة لمشروع تدمير الجزائر بعد مهرجانات الرقص والغناء واليوم للشواذ .... وعلى الجزائريين واهلنا في بجاية مطاردة هذا المرخس وطردهم.
2016/10/01 على 22:085
عندما يفتح الباب لجمعيات مشبوهه مثل الروتاري تكون هذه هي النتيجه
بأنتظار مهرجان الجماع الحر
و مبروك علينا
ولا ينسى بعض المعلقين شتم العرب لانه هكذا جرت العاده بالقاء جميع سلبياتنا و سوء اخلاقنا على الاخرين
2016/10/01 على 22:176
اذا استمرت الامور هكذا فستتطور الامور الى الجماع الحر. اين اصلاء بجاية . بجاية هاته كانت حاضرة من حواضر العالم الاسلامي ايام الازدهار الحضاري وكانت تنافس قرطبة فاس تلمسان دمشق بغداد والقاهرة
جزائري وكفى - عيش تشوف2016/10/01 على 22:267
لم افهم شيء قانون التحرش يرادفه مهرجان العناق الحر على الطبيعة.
لمن يساند هذا الفسوق ما هذه الرذيلة!!!??? الا تخافون مكر الله.
2016/10/01 على 22:268
كانت للاجهزة الامنية الفرصة للقضاء على هؤلاء الانجاس وتصفيتهم عن اخرهم ،والتهم موجودة ومبيتة ،،فلماذا هذا التقاسع،ففي بورما ابيد المسلمون عن آخرهم ولم يتكلم احد وحتى الذين يدعون خدمة الاسلام والدفاع عنهم لم يجرؤوا ،ام ان من بين هؤلاء اناس محميين جدا جدا،للعلم هذا ما يروج له جماعة وMAK وقد صرح في احدى خرجاته انه بعد الحصول على الانفصال،اول خطوة هي السماح بالتزاوج الذكري .
2016/10/01 على 23:02
الامر ليس تقاعس و انما تلاقيهم كانوا يحرسوا فيهم