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الكاتب المحلل السياسي السوري صالح يزبك لـ"الشروق":
"استرجاع حلب يقطع الإمدادات التركية للإرهابيين"
...
ما المراد من العملية العسكرية الكبرى التي ينفذها الجيش السوري مدعوما بالقوات الروسية في حلب؟
أولا نظام الأسد، هو النظام الشرعي والقانوني، هو نظامٌ منتخَب بطريقة ديمقراطية من قبل الشعب السوري، وثانيا الهدف من العملية العسكرية هو دحر الجماعات الإرهابية المسلحة المدعومة من قبل أمريكا وتركيا وكل الدول المتآمرة على سوريا، العملية العسكرية تهدف كذلك إلى استعادة مدينة حلب، وقطع الإمدادات عن الإرهابيين القادمة من تركيا، كما أن الغاية من العملية إعادة اللحمة إلى مدينة حلب واسترجاع كل المدن التي كانت خارج السيطرة، إلى حضن الوطن، وهذا من مهام الجيش العربي السوري.
الطرف الآخر والمتابعون يقولون إنه لم يكن ليحدث هذا التفوق العسكري الظرفي للأسد لولا الدعم الروسي؟
هذا الكلام عارٍ من الصحة، وكل المحللين الأمنيين والاستراتيجيين ينفونه، والدليل أنه لولا وجود القوات السورية بكل مكوناتها لم يستطع النظام الصمود كل هذه الفترة، الروس جاؤوا كحلفاء في إطار النظام الدولي بطلب من الحكومة السورية الشرعية، مع التأكيد أننا فخورون بالدعم الروسي.
بالمقابل يجب الحديث عن الدعم الذي تلقاه الجماعات الإرهابية في سوريا من قبل 80 دولة في العالم، وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا وفرنسا، لقد أصبح الدعم بشكل مباشر وعلني والحرب على النظام السوري أصبحت بالأصالة.
مع عزم النظام السوري استرجاع أراضيه على حد تعبيركم، هل اختار الحل العسكري على طاولة الحوار إذن؟
منذ البداية كنا ندعو إلى الحوار السياسي الشفاف بين السوريين فقط دون تدخل أو وساطة أو إملاءات، لكن للأسف الشديد الطرف الآخر يصرّ ويكابر ويستقوي بالغرب لمحاربة الحكومة الشرعية في سوريا، ورغم هذا ما زلنا إلى اللحظة متمسِّكين بطاولة الحوار.
سلطان - الجزائر2016/10/01 على 20:521
لا ينفعك الكذب و النفاق يا شبيح لأن كل كلامك كذب في كذب و أنا لا أسميه الجيش السوري بقدر ما أسميه عصابات الأجرام للأسد التي كانت تفر كالفئران أما رجال المعارضة و فيديوهات اليوتيوب مازالت موجودة .و لو لا دعم دولة الألحاد روسيا الخبيثة و ايران البغيضة ما صمدت هذه العصابات المجرمة و لكن مهما توحدت قوى الشر على الشعب السوري سيأتي يوماً تنقلب الأمور و تتحول سوريا مقبرة لأعدائها و لا تتكلم عن ديمقراطية 99.99بالمئة التي احتكر بها المجرم الشنيع الحكم يا شبيح .
ماحي - الجزائر2016/10/01 على 21:02
بل الجماعات التكفيرية التي تدعمها هي عصابات الإجرام.