مجهولون يذبحون شيخا بمسكنه ليلة زفاف ابنته بسيدي بلعباس

أقدم مجهولون، ليلة الجمعة، على ذبح شيخ في العقد السابع من عمره داخل مسكنه الواقع ببلدية زروالة بسيدي بلعباس، أين باغته الجناة بينما كان بمفرده، في الوقت الذي كان جميع أفراد عائلته منشغلين بحفل زفاف ابنته.

وحسب ما علمته "الشروق" من مصادر محلية، فإن زوجة الضحية وبناته، عثروا عليه عند عودتهم إلى البيت فجر السبت، جسدا من دون روح مرمي وسط مطبخ البيت، بعد ما أقدم الجناة على تكبيله من اليدين وذبحه، واستنادا لذات المصادر، فإن الفاعلين كانوا على علم مسبق بأن الضحية الذي يعمل كموّال، متواجد بمفرده بمسكنه، لانشغال كامل أفراد عائلته بحفل زفاف ابنته، وذكرت مصادر على صلة بالتحقيق الذي باشرته مصالح الدرك الوطني، أن الفاعلين قاموا بتفتيش مسكن الضحية، ما يطرح فرضية ارتكاب جريمة القتل لغرض السرقة، فانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي استدعت الاعتماد على أحدث الوسائل العلمية.