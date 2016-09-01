كلل كمين محكم، لعناصر الدرك الوطني بالمجموعة الولائية بخنشلة، في ساعة متأخرة من نهار الجمعة، بتفكيك شبكتين مختصتين، في تهريب الآثار نحو ايطاليا، انطلاقا من الشريط الحدودي مع تونس وليبيا، تتكون من 7 أشخاص حسب أولى التحقيقات، تتراوح أعمارهم ما بين 29 – 40 سنة، من بينهم شرطي، وإطار بمديرية تنفيذية، الأولى فككت بمنطقة خيران، والثانية بمدينة بغاي.
حيث نجح أعوان الدرك من استرجاع كميات معتبرة من القطع الأثرية، التي يعود تاريخها إلى الحقبة الرومانية، وقطع نقدية متنوعة، إلى جانب حجز ثلاث مركبات، لتفتح مصالح الدرك تحقيقا في العمليتين، على أن يحال الملف اليوم الأحد أمام محكمتي خنشلة وششار، للفصل في القضيتين على انفراد.
تفاصيل العملية حسب مصدر مطلع للشروق اليومي، تعود إلى حملة تفتيش ومداهمات، كانت قد أطلقتها قبل يومين، فرق الدرك الوطني، بالمجموعة الولائية بخنشلة، عبر إقليم البلديات، في إطار محاربة الجريمة، أين بلغ مسامعها، تحركات مشبوهة لعناصر معروفة في التهريب، بالمنطقة الجنوبية بخيران، وعلى الفور تم نصب كمين، انتهى بحجز سيارة نفعية، على متنها أربعة أشخاص، وبحوزتهم مجموعة معتبرة من الآثار، من تماثيل وقطع نادرة وتحف فخارية، ليفتح تحقيق، وتم لحظتها استغلال معلومات تقدم بها الموقوفون، لينصب كمين مماثل بمدخل مدينة الحامة، أوقف خلاله رجال الدرك، شاحنات خاصة بنقل المركبات العاطلة، وهي تقل سيارة نفعية، سياحية النوع، عثر بداخلها بعد التفتيش على كمية معتبرة من القطع النقدية، وآثار رومانية واعتقل لحظتها 3 أشخاص، أحدهم اتضح أنه شرطي، قال إنه لا يعلم بالأمر، وإنه ركب مع الشاحنة لنقله إلى مقر الولاية، بعد أن طلب منهم ذلك، عند مخرج مدينة الحامة، وهو ينتظر الحافلة، ليفتح تحقيق في القضية الثانية من نوعها لمصالح الدرك، في أقل من أربع ساعات.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
الأكثر تفاعلا
1مهرجان "العناق الحر" بعد "ملتقى الشواذ"
2مجهولون يذبحون شيخا بمسكنه ليلة زفاف ابنته بسيدي بلعباس
3مقتل فتاة تحت عجلات سيارة خلال هروبها من مختطفيها
4مراهق يقتل إماما من باتنة ويرميه في بالوعة ببرج بوعريريج
5شباب الوادي يطالبون بتوزيع أراض زراعية
Français English
الرأي
موسى بودهان
ويسألونك عن الحقوق والحريات في الجزائر
نور الدين أبولحية
مجالس الصلح والاحتيال على الشريعة!
محمد بوالروايح
الجدل حول المنظومة التربوية بين الواقع ومحاولات التموقع (الجزء الثاني والأخير)
صالح عوض
مئة عام من حرب الفوضى.. وتطوّر المشروع الاستعماري
حبيب راشدين
قادة "الغويم" يشيِّعون السفاح بيريس
جمال لعلامي
الورطة والغلطة!
حسين لقرع
ارقد بسلام يا شمعون!
سلطان بركاني
لكم الله يا أطفال سوريا
سليم قلالة
تحيّة لعلمائنا.. من الفضاء
عبد الناصر
السعودية وإيران على مذهب واحد!
الفيديو
موسى طهطال.. فقد البصر واليدين فعوضه الله بحفظ القرآن والصبر الطويل
رايتس ووتش: قوات النظام استخدمت أسلحة كيميائية في حلب
"راييفاتش" يطمئن اللاعبين المحليين
"العيون الزرقاء" عنوان معرض للصور الفوتوغرافية بالمعهد الفرنسي بالجزائر
كولومبيا توقع اتفاق سلام ينهي أقدم نزاعات أمريكا اللاتينية
احتجاجات في وادي سوف على الزيادات في فواتير الكهرباء
الموب تؤكّد العودة القوية للأندية الجزائرية في المنافسة القارية
فيديو يصور مقتل رجل أسود برصاص عناصر الشرطة الأمريكية
عناصر القبعات البيضاء في سوريا ينالون جائزة نوبل البديلة
شركة فيجيتال ديزاين تشرع في إعادة تهيئة أرضية ملعب 5 جويلية
العملية مكنت من توقيف 7 أشخاص من بينهم شرطي وإطار
تفكيك شبكتين لتهريب الآثار نحو إيطاليا من خنشلة
طارق. م
كلل كمين محكم، لعناصر الدرك الوطني بالمجموعة الولائية بخنشلة، في ساعة متأخرة من نهار الجمعة، بتفكيك شبكتين مختصتين، في تهريب الآثار نحو ايطاليا، انطلاقا من الشريط الحدودي مع تونس وليبيا، تتكون من 7 أشخاص حسب أولى التحقيقات، تتراوح أعمارهم ما بين 29 – 40 سنة، من بينهم شرطي، وإطار بمديرية تنفيذية، الأولى فككت بمنطقة خيران، والثانية بمدينة بغاي.
تغطيات ذات صلة
تفكيك شبكتين لتهريب الآثار نحو إيطاليا من خنشلة
مجهولون يذبحون شيخا بمسكنه ليلة زفاف ابنته بسيدي بلعباس
العثور على جنين ميتا داخل خزانة ملابس بباتنة
حرق سيارات "الفوريار" أو بيعها بالمزاد!
مراهق يقتل إماما من باتنة ويرميه في بالوعة ببرج بوعريريج
حيث نجح أعوان الدرك من استرجاع كميات معتبرة من القطع الأثرية، التي يعود تاريخها إلى الحقبة الرومانية، وقطع نقدية متنوعة، إلى جانب حجز ثلاث مركبات، لتفتح مصالح الدرك تحقيقا في العمليتين، على أن يحال الملف اليوم الأحد أمام محكمتي خنشلة وششار، للفصل في القضيتين على انفراد.
تفاصيل العملية حسب مصدر مطلع للشروق اليومي، تعود إلى حملة تفتيش ومداهمات، كانت قد أطلقتها قبل يومين، فرق الدرك الوطني، بالمجموعة الولائية بخنشلة، عبر إقليم البلديات، في إطار محاربة الجريمة، أين بلغ مسامعها، تحركات مشبوهة لعناصر معروفة في التهريب، بالمنطقة الجنوبية بخيران، وعلى الفور تم نصب كمين، انتهى بحجز سيارة نفعية، على متنها أربعة أشخاص، وبحوزتهم مجموعة معتبرة من الآثار، من تماثيل وقطع نادرة وتحف فخارية، ليفتح تحقيق، وتم لحظتها استغلال معلومات تقدم بها الموقوفون، لينصب كمين مماثل بمدخل مدينة الحامة، أوقف خلاله رجال الدرك، شاحنات خاصة بنقل المركبات العاطلة، وهي تقل سيارة نفعية، سياحية النوع، عثر بداخلها بعد التفتيش على كمية معتبرة من القطع النقدية، وآثار رومانية واعتقل لحظتها 3 أشخاص، أحدهم اتضح أنه شرطي، قال إنه لا يعلم بالأمر، وإنه ركب مع الشاحنة لنقله إلى مقر الولاية، بعد أن طلب منهم ذلك، عند مخرج مدينة الحامة، وهو ينتظر الحافلة، ليفتح تحقيق في القضية الثانية من نوعها لمصالح الدرك، في أقل من أربع ساعات.