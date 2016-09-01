مقتل ستة من قوات الأمن في هجومين شمال سيناء

قالت مصادر أمنية مصرية، إن ستة من قوات الأمن قتلوا، السبت، في هجومين في محافظة شمال سيناء التي ينشط بها متشددون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وأضافت المصادر، أن خمسة من قوات الأمن قتلوا برصاص مجهولين، مساء السبت، في حي العبور جنوب العريش كبرى مدن شمال سيناء.

وقال بيان نشر على موقع وزارة الداخلية على موقع فيسبوك، إن مجهولين يستقلون سيارة ملاكي قاموا بإطلاق النيران تجاه خمسة مجندين من الأمن المركزي بالعريش "أثناء عودتهم من إجازتهم الدورية مستقلين سيارة".

وأضاف البيان: "تم نقل الجثامين إلى المستشفى وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد وضبط مرتكبي الواقعة".

وقالت المصادر الأمنية، إن تسعة مجندين أصيبوا في وقت سابق يوم السبت، جراء انفجار عبوة ناسفة في مركبة مدرعة بمدخل مدينة رفح المتاخمة لقطاع غزة الفلسطيني.

وأضافت في وقت لاحق أن أحدهم توفي متأثراً بإصابته.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين على الفور. لكن عادة ما تعلن جماعة ولاية سيناء الموالية لتنظيم "داعش" مسؤوليتها عن هجمات تستهدف رجال الجيش والشرطة في مناطق متفرقة في مصر لاسيما في محافظة شمال سيناء.