جيش الاحتلال يعتقل ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، اعتقال ثمانية فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال في تصريح مقتضب، إن قواته اعتقلت الليلة الماضية، ليل السبت-الأحد، ثمانية فلسطينيين "مطلوبين للأمن الإسرائيلي" في الضفة.

وأشار إلى أنه تم نقل المعتقلين إلى التحقيق، دون أن يذكر هويتهم أو التهم الموجهة لهم، أو المناطق التي طالتها الاعتقالات بالتحديد.

وينفذ جيش الاحتلال حملات اعتقال شبه يومية في الضفة الغربية حيث تشير تقديرات رسمية فلسطينية إلى وجود أكثر من 6500 أسير فلسطيني في السجون.