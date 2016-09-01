صواريخ روسية وسورية تقصف حلب وتدمر مستشفى

قصفت طائرات روسية والقوات السورية مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في مدينة حلب ومحيطها، السبت، واتهم مقاتلو المعارضة وموظفو إغاثة هذه القوات بتدمير أحد المستشفيات الرئيسية بالمدينة وقتل اثنين من المرضى على الأقل.

وجاء قصف مستشفى ميم 10 في شرق حلب في الوقت الذي حثت فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها الحكومة الروسية التي تحاول سحق معارضي الرئيس السوري بشار الأسد على وقف القصف والتوصل إلى حل دبلوماسي.

وركزت الغارات الجوية التي شُنت، السبت، على خطوط الإمداد الرئيسية للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة بحلب مثل طريق الكاستيلو ومنطقة الملاح والمناطق المحيطة بمخيم الحندرات.

واحتدم القتال أيضاً في حي سليمان الحلبي وهو خط الجبهة إلى الشمال من حلب القديمة وفي منطقة بستان الباشا السكنية.

وقال مقاتلون من المعارضة ورجال إنقاذ، إن طائرات روسية وطائرات هليكوبتر سورية أطلقت ما لا يقل عن سبعة صواريخ على المستشفى المعروف باسم مستشفى الصخور.

وقالت منظمة إغاثة أمريكية، إن مريضين قتلا وأصيب 13 آخرون في الهجوم وهو الثاني على المستشفى خلال أقل من أسبوع.

وقال محمد أبو رجب طبيب الأشعة بالمستشفى: "المستشفى الآن خارج الخدمة نهائياً. دمرت الحوائط والبنية التحتية والمعدات والمولدات ولا يوجد أي حراس أو موظفين.. إنه ظلام دامس".

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي دماراً واسعاً.

ولاقى الهجوم إدانة فورية من فرنسا وألمانيا. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت، إن قصف المنشآت الصحية وأفرادها في حلب بمثابة جريمة حرب. وأضاف الوزير الفرنسي: "ستتم محاسبة الجناة".

وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في تعليق على موقع تويتر: "قصف حلب ينبغي إيقافه وأي (شخص) يرغب في محاربة الإرهابيين لا يهاجم مستشفيات".

وفي الأسبوع الماضي وصفت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة التصرفات الروسية في سوريا بأنها "همجية" وليست جهوداً لمكافحة الإرهاب.

وأدان مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما القصف، مشيراً إلى "استخفاف تام" بالعاملين في المجال الطبي ومن يحتاجون إلى مساعدتهم.

وأضاف أن "التقارير الخاصة بتدمير مستشفى آخر تظهر بشكل أكبر الاستخفاف التام بأرواح العاملين في المجال الطبي ومرضاهم الذين يحتاجون إلى رعاية حرجة بسبب نظام الأسد والحملة الروسية المتواصلة ضد الشعب السوري".

وقال المعارضون، إن موسكو وقوات الحكومة السورية تستهدف منذ شهور محطات الكهرباء والمستشفيات والمخابز لإجبار نحو 250 ألف شخص يُعتقد أنهم يسكنون بالمنطقة على الاستسلام.

وقتل المئات في القصف وأصيب مئات آخرون بينما يعاني الناس للوصول إلى مستشفيات تفتقر للتجهيزات الأساسية.

وعزز الجيش السوري - مدعوماً بمئات من المسلحين الذين تدعمهم إيران - الحملة الجوية بهجوم بري على أكثر من جبهة بهدف تحطيم دفاعات المعارضة داخل المدينة.

وقال أبو حيدر القيادي في تجمع (فاستقم) وهو أحد جماعات المعارضة داخل حلب في رسالة عبر الإنترنت، إن الجيش يقود هجوماً على كل الجبهات ويحاول فتح أكثر من جبهة رئيسية، مشيراً إلى تجمع الكثير من الجنود أغلبهم في مخيم الحندرات.

وأجرى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اتصالاً هاتفياً بنظيره الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة، لليوم الثالث وقال دبلوماسي روسي كبير، إن موسكو مستعدة لدراسة المزيد من السبل لتطبيع الموقف في حلب.

لكن لافروف انتقد فشل واشنطن في التمييز بين جماعات المعارضة المعتدلة وبين من تصفهم روسيا بـ"الإرهابيين" وهو ما سمح لقوات بقيادة جبهة النصرة سابقاً بانتهاك الهدنة التي ساعد البلدان في إعلانها يوم التاسع من سبتمبر.

وأوضحت الولايات المتحدة، إنها لن تنفذ على الأقل حالياً تهديداً أعلنته، الأربعاء، بتعليق الدبلوماسية إذا لم تتخذ روسيا خطوات فورية لإنهاء العنف.

وتخلت موسكو والأسد عن وقف إطلاق النار وشنت هجوماً جديداً وهو على الأرجح الأكبر وأشد المعارك حسماً في الحرب الأهلية التي دخلت عامها السادس.





كر وفر

نقلت وسائل إعلام رسمية عن مصدر عسكري قوله، إن قوات الجيش أحرزت تقدماً وهو ما نفاه مقاتلو المعارضة الذين قالوا إنهم صدوا هجوماً جديداً.

وجاء في تعقيب إخباري على قناة الإخبارية التلفزيونية التي تديرها الحكومة، إن التنسيق عالي المستوى من الجو والبر للطائرات الحربية السورية والروسية سمح للحليفين بضرب مواقع "الإرهابيين".

لكن مقاتلي المعارضة يقولون، إن القوات السورية التي استقبلت المزيد من المسلحين الذين تدعمهم إيران تكافح لتحقيق أي مكاسب ميدانية في هجوم بري بحلب القديمة.

وقال أبو همام وهو مقاتل في المعارضة من جماعة فيلق الشام: "عم يقصفوا الأحياء القديمة بعد محاولة اقتحام فاشلة تانية وخسروا مقاتلين بس إحنا صامدين".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات الحكومة شنت حملة قصف مركزة إضافة إلى كر وفر في القتال في حي سليمان الحلبي.

وقال مقاتلون من المعارضة بقيادة جماعة أحرار الشام الإسلامية، يوم السبت، إنهم استعادوا عدة مناطق في حي بستان الباشا كانوا قد خسروها في اليوم السابق وهي نقطة إستراتيجية كانت ستسمح للجيش بالتقدم إلى قلب القطاع الشرقي الخاضع للمعارضة.

وانضمت روسيا للحرب قبل عام بالضبط وقلبت ميزان القوى لصالح الأسد الذي يتلقى دعماً من إيران وميليشيات شيعية من لبنان والعراق.

وقال الجيش، إنه سيواصل تقدمه بعد أن استعاد السيطرة على مخيم حندرات شمالي حلب، يوم الخميس.

وقال عمال إنقاذ، إن 34 شخصاً على الأقل قتلوا في ضربات جوية وقصف مدفعي خلال، يوم الجمعة، وحتى الساعات الأولى من السبت، بينما قالت وسائل إعلام رسمية، إن قذائف مورتر أطلقتها المعارضة على منطقة الميدان الخاضعة للحكومة ومناطق أخرى بالمدينة أسفرت عن مقتل 20 شخصاً على الأقل.