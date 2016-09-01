عشرة قتلى من "داعش" في سرت

قتل عشرة من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في اشتباكات في مدينة سرت الليبية، الأحد، حسب ما أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني التي تحاصر مقاتلي التنظيم المتطرف في حي واحد في المدينة الساحلية.

وبحسب وكالة فرانس برس، قالت القوات الحكومية في بيان: "قواتنا تتقدم في الحي رقم 3 وتبيد مجموعة من عصابة داعش كانوا يحاولون التسلل والهروب".

وأضافت أنها أحصت "ما لا يقل عن 10 جثث للدواعش فيما تطارد سرايا قواتنا مجموعة أخرى من الدواعش الفارين من أرض المعركة".

وقبيل اندلاع اشتباكات، الأحد، قامت مقاتلات حربية تابعة لسلاح الجو الليبي الموالي لحكومة الوفاق بتنفيذ ست "طلعات جوية قتالية" مهدت "لتقدم قوات المشاة في الحي السكني رقم 3" في شرق سرت (450 كلم شرق طرابلس).

وأطلقت القوات الحكومية في 12 ماي الماضي عملية "البنيان المرصوص" لاستعادة سرت من التنظيم المتطرف الذي سيطر عليها في جوان 2015.

وقتل في العملية منذ انطلاقها أكثر من 450 من المقاتلين الموالين لحكومة الوفاق وأصيب نحو 2500 عنصر آخر بجروح بحسب مصادر طبية. وليس هناك إحصائية لقتلى تنظيم "داعش".

وسيشكل سقوط سرت ضربة موجعة للتنظيم المتطرف الذي يتعرض لسلسلة من النكسات في العراق وسوريا.