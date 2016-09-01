اعتداءات يومية وبحث "في فائدة الأمن" منحرفون يزرعون الرعب بثانوية المرصد الجديد ببوزريعة

يعيش تلاميذ ثانوية المرصد الجديدة ببوزريعة في العاصمة، رعبا حقيقا، في ظل انعدام تام للأمن في محيط المؤسسة التربوي، ما جعلهم عرضة للاعتداءات والسرقة بشكل يومي، الأمر الذي أثار مخاوف التلاميذ بعد ما نجا أحد المتمدرسين بها بأعجوبة من محاولة اعتداء أول أمس.

دق أولياء التلاميذ في حديثهم "للشروق" ناقوس الخطر جراء غياب الأمن بشكل تام في محيط ثانوية المرصد الجديدة، ما حولها إلى مرتع للمنحرفين ومعتادي الإجرام، يتم فيه بيع كل المحظورات من خمور ومهلوسات ومخدرات، ما يهدد بتدمير المتمدرسين، موازاة مع ذلك يعيش الأساتذة والتلاميذ على حد سواء رعبا بشكل يومي نتيجة الخطر الذي يداهمهم بسبب المنحرفين خصوصا بعد تسجيل العديد من حالات الاعتداء والسرقات، كان آخرها أحد التلاميذ الذي كاد يتعرض لضربة خنجر من طرف بعض الشباب.

وقال المعنيون أنهم طرحوا انشغالهم في العديد من المناسبات ومخاوفهم إلى السلطات الأمنية بالبلدية، غير أن كل مطالبهم لم تجد أذانا صاغية، حيث تنصلوا من مسؤولياتهم بحجة أن المنطقة ليست من صلاحياتهم، ما دفعهم إلى مطالبة المديرية العامة للأمن الوطني بتجسيد وعودها وتأمين الثانوية تنفيذا لتعليمات الداخلية ووعود الوزير.