إحباط محاولة هجرة شرعية لـ30 شخصا بعنابة وبومرداس توقيف 27 مهربا بأقصى الجنوب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، السبت، 27 مهربا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام، فيما حجزت 3 شاحنات و5 سيارات رباعية الدفع و38.6 طن من المواد الغذائية و1000 لتر من زيت المائدة و8400 لتر من الوقود و10 مولدات كهربائية و4 مطارق ضغط و2 جهازي كشف عن المعادن.

وأفاد بيان من وزارة الدفاع الوطني، الأحد، أن عناصر الدرك الوطني تمكنت كذلك من توقيف في كل من بسكرة والوادي، ثلاثة مهربين وتم ضبط شاحنة وسيارة نفعية و1.5 قنطار من التبغ و840 وحدة من مختلف المشروبات.

من جهة أخرى، أحبطت وحدات حرس الشواطئ بكل من عنابة وبومرداس محاولات هجرة غير شرعية لـ30 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.