أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، السبت، 27 مهربا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام، فيما حجزت 3 شاحنات و5 سيارات رباعية الدفع و38.6 طن من المواد الغذائية و1000 لتر من زيت المائدة و8400 لتر من الوقود و10 مولدات كهربائية و4 مطارق ضغط و2 جهازي كشف عن المعادن.
وأفاد بيان من وزارة الدفاع الوطني، الأحد، أن عناصر الدرك الوطني تمكنت كذلك من توقيف في كل من بسكرة والوادي، ثلاثة مهربين وتم ضبط شاحنة وسيارة نفعية و1.5 قنطار من التبغ و840 وحدة من مختلف المشروبات.
من جهة أخرى، أحبطت وحدات حرس الشواطئ بكل من عنابة وبومرداس محاولات هجرة غير شرعية لـ30 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
الأكثر تفاعلا
1إسقاط حقّ الجنسية الفرنسية عن هؤلاء الجزائريين!
2القائمة الأولية للمهن الشاقة المعنية بالتقاعد المسبق هذا الأسبوع
3فرعون تطلق خدمة الجيل الرابع للهاتف النقال من ورقلة
4أربع هزات أرضية تضرب الجزائر في يوم واحد!
5فدرالية التربية تهدد بحركة احتجاجية واسعة
Français English
الرأي
سلطان بركاني
بُلَهاء العرب.. متى يفهمون الدّرس؟
عمار يزلي
ياورت بالإكستا!
جمال لعلامي
...وأمام العدوّ نعام!
عبد الناصر
"حج" خاص إلى المسجد الأقصى!
موسى بودهان
ويسألونك عن الحقوق والحريات في الجزائر
نور الدين أبولحية
مجالس الصلح والاحتيال على الشريعة!
محمد بوالروايح
الجدل حول المنظومة التربوية بين الواقع ومحاولات التموقع (الجزء الثاني والأخير)
صالح عوض
مئة عام من حرب الفوضى.. وتطوّر المشروع الاستعماري
حبيب راشدين
قادة "الغويم" يشيِّعون السفاح بيريس
جمال لعلامي
الورطة والغلطة!
الفيديو
كارثة إيكولوجية خطيرة تتسبّب في نفوق أطنان من الأسماك بحوض سيبوس
موسى طهطال.. فقد البصر واليدين فعوضه الله بحفظ القرآن والصبر الطويل
رايتس ووتش: قوات النظام استخدمت أسلحة كيميائية في حلب
"راييفاتش" يطمئن اللاعبين المحليين
"العيون الزرقاء" عنوان معرض للصور الفوتوغرافية بالمعهد الفرنسي بالجزائر
كولومبيا توقع اتفاق سلام ينهي أقدم نزاعات أمريكا اللاتينية
احتجاجات في وادي سوف على الزيادات في فواتير الكهرباء
الموب تؤكّد العودة القوية للأندية الجزائرية في المنافسة القارية
فيديو يصور مقتل رجل أسود برصاص عناصر الشرطة الأمريكية
عناصر القبعات البيضاء في سوريا ينالون جائزة نوبل البديلة
إحباط محاولة هجرة شرعية لـ30 شخصا بعنابة وبومرداس
توقيف 27 مهربا بأقصى الجنوب
الشروق أون لاين
أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، السبت، 27 مهربا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام، فيما حجزت 3 شاحنات و5 سيارات رباعية الدفع و38.6 طن من المواد الغذائية و1000 لتر من زيت المائدة و8400 لتر من الوقود و10 مولدات كهربائية و4 مطارق ضغط و2 جهازي كشف عن المعادن.
تغطيات ذات صلة
وزير الصحة: سنكشف الرقم الحقيقي لمرضى السرطان في غضون أسبوعين
أكثر من 33 ألف أستاذ يباشرون مهامهم دون تكوين
توقيف 27 مهربا بأقصى الجنوب
توقيف 20 شخصا من أتباع الطائفة الأحمدية في سكيكدة
قرار: الدفع الالكتروني سيكشف مجالات إنفاق المواطن
وأفاد بيان من وزارة الدفاع الوطني، الأحد، أن عناصر الدرك الوطني تمكنت كذلك من توقيف في كل من بسكرة والوادي، ثلاثة مهربين وتم ضبط شاحنة وسيارة نفعية و1.5 قنطار من التبغ و840 وحدة من مختلف المشروبات.
من جهة أخرى، أحبطت وحدات حرس الشواطئ بكل من عنابة وبومرداس محاولات هجرة غير شرعية لـ30 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.