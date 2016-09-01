الشرطة التركية تلقي القبض على شقيق غولن

ألقت الشرطة التركية، الأحد، القبض على قطب الدين، شقيق زعيم منظمة "الكيان الموازي" فتح الله غولن، في ولاية إزمير غربي البلاد، حسب ما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء.

ويأتي إلقاء القبض على قطب الدين، إثر اختفائه عن الأنظار، بعد مذكرة توقيف صدرت بحقه في وقت سابق عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي تُتهم بالقيام بها منظمة أخيه في 15 جويلية الماضي، بتهمة انتمائه لمنظمة مسلحة.

وأفادت معلومات استخباراتية، أن شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن التركية، داهمت منزلاً لأحد أقارب المتهم في قضاء غازي أمير في ولاية إزمير وألقت القبض عليه.

ويعيش فتح الله غولن في منفاه الاختياري في ولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999، وتطالب أنقرة بتسليمه إليها لمحاكمته.

ويتزعم غولن جماعة "الخدمة" التي يصفها بالدعوية، بينما تطلق عليها السلطات التركية اسم "الكيان الموازي" وتعتبرها حركة "إرهابية" وتحملها مسؤولية محاولة الانقلاب الأخير الفاشل على الرئيس رجب طيب أردوغان. وينفي غولن الحليف السابق لإردوغان الاتهامات التي وجهتها إليه الحكومة التركية.

ولغولن خمسة أشقاء منهم اثنان توفيا قبل فترة علاوة على شقيقتين.

واعتقلت السلطات التركية اثنين من أبناء أشقاء غولن خلال الأشهر الماضية في أرضروم وغازي عنتاب.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف جويلية الماضي، محاولة انقلاب نفذتها عناصر مارقة من الجيش، وتصدى لها المواطنون في الشوارع، ولاقت رفضاً من كافة الأحزاب السياسية؛ ما أدى إلى إفشالها.