نفت علاقتها بتسمم تلاميذ ببرج بوعريريج "بال الجزائر": منتوجات "البقرة الضاحكة" لم تشكل خطرا على المستهلكين

فندت شركة "بال الجزائر"، وجود علاقة بين حادثة سوء الهضم التي تعرض لها تلاميذ إبتدائية المنصورة بولاية برج بوعريريج، ونوعية وجودة منتجات علامة "البقرة الضاحكة"، خاصة الحصص التي تحمل الأرقام"KA13013، KA2426،KA121، KA09916k"، مؤكدة أنها ستضع نفسها تحت تصرف السلطات العمومية والصحية للمساءلة.

وقالت شركة "بال الجزائر" الأحد، في بيان تحصل موقع "الشروق أونلاين" على نسخة منه، إنها "قامت بالعديد من عمليات المراقبة اليومية لكل منتوجاتها لضمان تقديم منتوجات صحية وعالية الجودة لزبائنها، حيث تؤكد توافق الحصص المذكورة مع شروط الصحة والسلامة الغذائية للمستهلكين".

وكذبت الشركة وجود علاقة بين حادثة "سوء الهضم" وحصص علامة "البقرة الضاجكة"، مؤكدة احتمال وجود تعفنات غير سامة على مستوى المنتوج قد يكون سببها عدم احترام تجار الجملة أو تجار التجزئة للمعايير الصحية وشروط الحفظ والتخزين.