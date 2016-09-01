بعد ما سجل أغنية "بحبك يا مصر" الأمن المصري يعتقل الفنان اللبناني وائل جسار في مطار القاهرة

أوقفت سلطات الأمن المصرية في مطار القاهرة، الأحد، المطرب اللبناني الشهير وائل جسار، بسبب حيازته 50 ألف دولار، التي تخالف القانون النقدي في البلاد الذي يسمح للراكب بالسفر بـ10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصدر أمني.

وبحسب الأناضول، قال المصدر الأمني (مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام)، إنه أثناء إنهاء إجراءات ركاب إحدى الطائرات المتجهة إلى بيروت، في مطار القاهرة الدولي، وصلت معلومات أمنية، بحيازة المطرب وائل جسار على مبالغ مالية كبيرة.

وأضاف المصدر: "بتفتيش الراكب من جانب رجال مباحث الأموال العامة داخل صالون الخدمة المميزة في مطار القاهرة، عثر معه على مبالغ مالية تقدر بـ50 ألف دولار أمريكي، وأقر أنها أمواله وأنه لا يعلم قوانين النقد".

وتابع: "اللواء فهمي مجاهد مدير أمن المطار أمر بإلغاء سفر جسار واتخاذ الإجراءات القانونية معه، وإحالته إلى النيابة"، دون مزيد من التفاصيل.

وأحيا جسار خلال فترة تواجده القصيرة في مصر التي بدأت مساء الأربعاء الماضي، حفلات غنائية بالإسكندرية (شمال) وسجل أغنية في حب مصر بعنوان بحبك (أحبك) يا مصر، قبيل توجهه لمطار القاهرة، اليوم (الأحد)، وفق تقارير محلية.

وجسار من مواليد 22 نوفمبر 1976، بدأ حياته الفنية وهو طفل صغير، وغنى لعمالقة الغناء العربي منهم السيدة أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ والموسيقار محمد عبد الوهاب، وله حضور عربي ومصري في حفلات غنائية عديدة، وتم تكريمه في الحفل الختامي للدورة الثامنة من مهرجان الإسكندرية للأغنية عام 2010 كأفضل مطرب عربي.

ووفق نص قانون رقم 8 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد بشأن القيمة النقدية المسموح باصطحابها للمسافرين القادمين إلى مصر والمغادرين لأراضيها، يسمح للراكب عند المغادرة أو الوصول بحمل مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بعملات أخرى، كما يسمح بحمل نقد مصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري (نحو 600 دولار) ويحظر ما زاد عن ذلك.

وتقول الحكومة، إن هذا القانون "في إطار تقنين تداعيات دخول وخروج الأموال للحفاظ على الأمن القومي للبلاد، وفى حال المخالفة يتم مصادرة الأموال وتحرير محضر بحق المسافر وإحالته للنيابة المختصة".

وتعاني مصر حالياً من أزمة في الدولار ما أدى إلى ارتفاع سعره في السوق الموازية (السوداء) إلى نحو 13.15 جنيهاً، بينما يبلغ سعره في السوق الرسمية 8.78 جنيهاً.