باشر عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بوعاتي محمود شمال ولاية قالمة السبت، تحرياتهم مع شخص ثلاثيني ينحدر من ولاية سكيكدة، تم ضبطه وبحوزته منشورات تدعو إلى الدين المسيحي. وبحسب ما ذكرت مصادرنا، فإن المعني كان يحمل مطويات ومطبوعات باللغتين العربية والفرنسية، لترغيب الشباب والشابات ودعوتهم إلى اعتناق المسيحية.
وأضافت مصادرنا أن المعني تم اقتياده إلى مقر فرقة الدرك الوطني للتحقيق معه، بشأن مصدر تلك المطويات والهدف من حملها. فيما ذكرت مصادر أخرى أن الشاب الموقوف الذي ادعى أنه مسيحي ومن حقه اعتناق أي معتقد يراه، يعاني من اضطرابات نفسية حسب هندامه ولحيته الطويلة وطريقة كلامه، ولديه ملف طبي من إحدى المصحات المتخصصة في علاج الأمراض النفسية والعصبية، تثبت وجوده لبضعة أيام في مستشفى الأمراض العقلية بالحروش بولاية سكيكدة، وكان يشتغل لمدة سنتين أستاذ رياضيات في إحدى إكماليات ولاية سكيكدة، قبل أن يستغنى عنه بعد عدة تقارير من مدير المتوسطة وشكاوى من أولياء التلاميذ، بعد أن لاحظوا عليه تغيّرا كاملا في طباعه وخاصة في الكلام الغريب الذي صار يقوله وغياباته المتكررة.
في انتظار ما ستكشف عنه نتائج التحريات والتحقيقات التي باشرتها فرقة الدرك الوطني ببلية بوعاتي محمود في القضية، يذكر أن المعني نفى أن يكون قام توزيع هذه المطويات، وقال إنه كان يقرأها أمام الملإ من الشباب، في الشارع، وبعض هذه المطويات مصوّر على شكل رسومات مخصصة للأطفال الصغار، تروي قصة مولد المسيح عليه السلام حسب دين التثليث وتنسف كل ما جاء عن عيسى عليه السلام في الدين الإسلامي وفي القرآن الكريم.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
الأكثر تفاعلا
1مهرجان "العناق الحر" بعد "ملتقى الشواذ"
2مجهولون يذبحون شيخا بمسكنه ليلة زفاف ابنته بسيدي بلعباس
3مقتل فتاة تحت عجلات سيارة خلال هروبها من مختطفيها
4مراهق يقتل إماما من باتنة ويرميه في بالوعة ببرج بوعريريج
5نادي الروتاري في غليزان يسيء لإبن باديس ويصفه بـ"الفاشل"
Français English
الرأي
سلطان بركاني
بُلَهاء العرب.. متى يفهمون الدّرس؟
عمار يزلي
ياورت بالإكستا!
جمال لعلامي
...وأمام العدوّ نعام!
عبد الناصر
"حج" خاص إلى المسجد الأقصى!
موسى بودهان
ويسألونك عن الحقوق والحريات في الجزائر
نور الدين أبولحية
مجالس الصلح والاحتيال على الشريعة!
محمد بوالروايح
الجدل حول المنظومة التربوية بين الواقع ومحاولات التموقع (الجزء الثاني والأخير)
صالح عوض
مئة عام من حرب الفوضى.. وتطوّر المشروع الاستعماري
حبيب راشدين
قادة "الغويم" يشيِّعون السفاح بيريس
جمال لعلامي
الورطة والغلطة!
الفيديو
كارثة إيكولوجية خطيرة تتسبّب في نفوق أطنان من الأسماك بحوض سيبوس
موسى طهطال.. فقد البصر واليدين فعوضه الله بحفظ القرآن والصبر الطويل
رايتس ووتش: قوات النظام استخدمت أسلحة كيميائية في حلب
"راييفاتش" يطمئن اللاعبين المحليين
"العيون الزرقاء" عنوان معرض للصور الفوتوغرافية بالمعهد الفرنسي بالجزائر
كولومبيا توقع اتفاق سلام ينهي أقدم نزاعات أمريكا اللاتينية
احتجاجات في وادي سوف على الزيادات في فواتير الكهرباء
الموب تؤكّد العودة القوية للأندية الجزائرية في المنافسة القارية
فيديو يصور مقتل رجل أسود برصاص عناصر الشرطة الأمريكية
عناصر القبعات البيضاء في سوريا ينالون جائزة نوبل البديلة
صرح للدرك أنه مسيحي و"من حقه" اعتناق أي ديانة
أستاذ سابق يوزع مطويات تبشيرية بقالمة
ناديـة طـلـحـي
باشر عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بوعاتي محمود شمال ولاية قالمة السبت، تحرياتهم مع شخص ثلاثيني ينحدر من ولاية سكيكدة، تم ضبطه وبحوزته منشورات تدعو إلى الدين المسيحي. وبحسب ما ذكرت مصادرنا، فإن المعني كان يحمل مطويات ومطبوعات باللغتين العربية والفرنسية، لترغيب الشباب والشابات ودعوتهم إلى اعتناق المسيحية.
تغطيات ذات صلة
انطلاق حملة الشهر الوردي للتحسيس بمخاطر سرطان الثدي
أستاذ سابق يوزع مطويات تبشيرية بقالمة
محيطات فلاحية غير مهيأة ومن دون كهرباء ولا مسالك بأدرار
"بال الجزائر": منتوجات "البقرة الضاحكة" لم تشكل خطرا على المستهلكين
منحرفون يزرعون الرعب بثانوية المرصد الجديد ببوزريعة
وأضافت مصادرنا أن المعني تم اقتياده إلى مقر فرقة الدرك الوطني للتحقيق معه، بشأن مصدر تلك المطويات والهدف من حملها. فيما ذكرت مصادر أخرى أن الشاب الموقوف الذي ادعى أنه مسيحي ومن حقه اعتناق أي معتقد يراه، يعاني من اضطرابات نفسية حسب هندامه ولحيته الطويلة وطريقة كلامه، ولديه ملف طبي من إحدى المصحات المتخصصة في علاج الأمراض النفسية والعصبية، تثبت وجوده لبضعة أيام في مستشفى الأمراض العقلية بالحروش بولاية سكيكدة، وكان يشتغل لمدة سنتين أستاذ رياضيات في إحدى إكماليات ولاية سكيكدة، قبل أن يستغنى عنه بعد عدة تقارير من مدير المتوسطة وشكاوى من أولياء التلاميذ، بعد أن لاحظوا عليه تغيّرا كاملا في طباعه وخاصة في الكلام الغريب الذي صار يقوله وغياباته المتكررة.
في انتظار ما ستكشف عنه نتائج التحريات والتحقيقات التي باشرتها فرقة الدرك الوطني ببلية بوعاتي محمود في القضية، يذكر أن المعني نفى أن يكون قام توزيع هذه المطويات، وقال إنه كان يقرأها أمام الملإ من الشباب، في الشارع، وبعض هذه المطويات مصوّر على شكل رسومات مخصصة للأطفال الصغار، تروي قصة مولد المسيح عليه السلام حسب دين التثليث وتنسف كل ما جاء عن عيسى عليه السلام في الدين الإسلامي وفي القرآن الكريم.