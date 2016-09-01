صرح للدرك أنه مسيحي و"من حقه" اعتناق أي ديانة أستاذ سابق يوزع مطويات تبشيرية بقالمة

باشر عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بوعاتي محمود شمال ولاية قالمة السبت، تحرياتهم مع شخص ثلاثيني ينحدر من ولاية سكيكدة، تم ضبطه وبحوزته منشورات تدعو إلى الدين المسيحي. وبحسب ما ذكرت مصادرنا، فإن المعني كان يحمل مطويات ومطبوعات باللغتين العربية والفرنسية، لترغيب الشباب والشابات ودعوتهم إلى اعتناق المسيحية.

وأضافت مصادرنا أن المعني تم اقتياده إلى مقر فرقة الدرك الوطني للتحقيق معه، بشأن مصدر تلك المطويات والهدف من حملها. فيما ذكرت مصادر أخرى أن الشاب الموقوف الذي ادعى أنه مسيحي ومن حقه اعتناق أي معتقد يراه، يعاني من اضطرابات نفسية حسب هندامه ولحيته الطويلة وطريقة كلامه، ولديه ملف طبي من إحدى المصحات المتخصصة في علاج الأمراض النفسية والعصبية، تثبت وجوده لبضعة أيام في مستشفى الأمراض العقلية بالحروش بولاية سكيكدة، وكان يشتغل لمدة سنتين أستاذ رياضيات في إحدى إكماليات ولاية سكيكدة، قبل أن يستغنى عنه بعد عدة تقارير من مدير المتوسطة وشكاوى من أولياء التلاميذ، بعد أن لاحظوا عليه تغيّرا كاملا في طباعه وخاصة في الكلام الغريب الذي صار يقوله وغياباته المتكررة.

في انتظار ما ستكشف عنه نتائج التحريات والتحقيقات التي باشرتها فرقة الدرك الوطني ببلية بوعاتي محمود في القضية، يذكر أن المعني نفى أن يكون قام توزيع هذه المطويات، وقال إنه كان يقرأها أمام الملإ من الشباب، في الشارع، وبعض هذه المطويات مصوّر على شكل رسومات مخصصة للأطفال الصغار، تروي قصة مولد المسيح عليه السلام حسب دين التثليث وتنسف كل ما جاء عن عيسى عليه السلام في الدين الإسلامي وفي القرآن الكريم.