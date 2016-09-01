عيسى وغلام الله بصوت واحد: احذروا غرباء استباحوا المساجد لتغذية الفتنة

دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، الأحد، الجزائريين إلى التجند ضمن ما سماه "جبهة الدفاع الأولى" لإنقاذ صورة الإسلام التي بدت، حسبه، مشوشة بفعل أناس غرباء عن المساجد استباحوا ما يفعلون تحت رايات تُنسب إلى الإسلام وهي ليست من الإسلام في شيء".

وأكد الوزير خلال إشرافه على فعاليات الندوة الافتتاحية للمركز الثقافي الإسلامي بالبليدة، أن تمسك الجزائريين بمرجعيتهم الدينية، "السنية السليمة كفيل بالحفاظ على الهوية الوطنية ونبذ اللادينية والانحلال". ورافع وزير الشؤون الدينية مطولا لصالح "الطلبة" وشيوخ الزوايا وحواضر الجزائر "التي تبث الثقافة الإسلامية النظيفة وتدعو إلى الوسطية والاعتدال، والتدين الصحيح الذي لا يقهر العقل".

وحث عيسى تلاميذ المدارس والثاويات على الالتفاف بالمراكز الإسلامية والمساجد ليتحصنوا من الآفات الاجتماعية والفكرية "الشاذة" التي تبثها أطراف تسعى لتفريق أبناء الجزائر وطمس هويتنا الإسلامية، مشيرا إلى أن المراكز الثقافية في الجزائر ليست وليدة قرارات سياسية وإنما تراث عميق ينبع من أصالة المجتمع الجزائري.

من جهته دعا بوعبد الله غلام الله رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، خلال كلمته إلى محاربة "أولئك الذين يرتدون قناع التدين والتمسك بمبادئ التدين الروحي الذي فيه صلاح البلاد"، مشيرا أن الجزائر تشكل نموذجا رائدا في تعاون المذاهب الدينية لا تضاربها معتبرا الزوايا بمثابة القاعدة الثقافية الأساسية للمجتمع الجزائري والتي تحميه من الانحرافات.