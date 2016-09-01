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علماء وفلكيون يطالبون بتصحيح التاريخ الهجري
الجزائريون "يُخالفون" المسلمين في محرّم وعاشوراء!
- جمعية العلماء: وزارة الشؤون الدينية مطالبة بتقديم توضيحات
- بوناطيرو: ما حدث فضيحة والوزارة تدفع ثمن تهميشها للعلماء
- نقابة الأئمة: ما حدث تغليط للرأي العام وتعد على مشاعر المواطنين
طالب علماء وفلكيون وأئمة بضرورة تصحيح التاريخ الهجري بعد تخلف الجزائر عن أغلب الدول العربية في تحديد الفاتح من محرم، حيث سارعت وزارة الشؤون الدينية منذ أسبوع إلى الإعلان أن الاثنين 03 أكتوبر هو أول محرم، على عكس الدول العربية في مقدمتها السعودية ومصر وتونس وفلسطين والإمارات.. التي أعلنت جميعها أن أمس الأحد هو بداية العام الهجري الجديد 1438، ما تسبب في جدل كبير في الشارع الجزائري، خاصة وأن الخلاف يشمل أيضا تحديد يوم عاشوراء، الذي لن يصومه الجزائريون هذا العام مع بقية الدول الإسلامية، ما أثار مخاوف الأئمة من حدوث فتنة..
طالب الخبير الفلكي لوط بوناطيرة بضرورة تصحيح التاريخ الهجري في الجزائر، والذي يتخلف بيوم واحد عن بقية الدول العربية والإسلامية، مؤكدا أن هذا الخلاف من شأنه أن يتسبب في فتنة يوم عاشوراء القادم، والذي لن يصومه الجزائريون مع بقية الدول الإسلامية، وانتقد المتحدث بشدة وزارة الشؤون الدينية، متهما إياها بتغليط الرأي العام وتجاوز الأعراف الدينية والعلمية في تحديد الفاتح من محرم، متسائلا "كيف للوزارة أن تجمع لجنة الأهلة لتحري هلال رمضان وشوال وتهمل هذا الأمر في تحري هلال محرم الذي يمثل بداية العام الهجري الجديد؟".
وأردف بوناطيرو قائلا "لقد حذرت وزارة الشؤون الدينية الأسبوع الماضي وأخبرت المسؤولين فيها من خلال وسائل الإعلام أن الفاتح من محرم سيكون علميا وفلكيا الأحد المصادف لـ2 أكتوبر، وذالك بسبب بداية الاقتران على الساعة الواحدة زوالا ما يجعل رؤية الهلال مضمونة، بعد المغرب مباشرة وهذا ما أكده الكثير من المواطنين من مختلف الولايات والذين اتصلوا بي وأخبروني برؤية الهلال، الذي شهدته أيضا العديد من الجمعيات الفلكية في الجزائر".
قسوم: خطأ الوزارة سيؤثر على عبادات الجزائريين
من جهته، استغرب رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرزاق قسوم للمقياس الذي اعتمدته الوزارة في تحديد الفاتح من محرم قبل أسبوع من تحريه، وأكد أن الخطأ يعود إلى تهميش الوزارة للعلماء وعدم استشارتهم في مختلف المجالات العلمية والفلكية، مطالبا الوزارة بضرورة تقديم توضيحات دينية وعلمية للجزائريين، خاصة وأن الجدل انتقل إلى الشارع، لأن الخطأ حسب محدثنا يؤثر على عبادات الجزائريين، خاصة فيما يتعلق بصيام عاشوراء الذي ألف الجزائريون صيامه في يوم واحد مع بقية الشعوب الإسلامية، وهذا ما لن يكون هذا العام ما سيتسبب في فتنة وجدل وسط المواطنين.
وطالب قسوم من القائمين على وزارة الشؤون الدينية ضرورة تكوين لجنة أهلة مختصة تترصد الهلال كل شهر وتكون لها علاقة مع بقية الشعوب الإسلامية لتفادي هذا الأخطاء التي تتعلق بالعبادات والشعائر الدينية للجزائريين "الذين يقدسون الفاتح من محرم وعاشوراء، أين تلجأ العائلات الجزائرية إلى الصيام والتزاور وإعداد أطباق خاصة من الطعام وهو الأمر الذي يجب تشجيعه وعدم التشويش عليه من خلال أخطاء غير مسؤولة في استباق التواريخ الهجرية..".
جمال غول: على الجزائريين صيام التاسع والعاشر لتجاوز الفتنة
وبدوره أكد رئيس التنسيقية المستقلة للأئمة وموظفي الشؤون الدينية جمال غول أن خطأ وزارة الشؤون الدينية في تحديد الفاتح من محرم سينعكس سلبا على الجزائريين من خلال التشويش على شعائرهم الدينية، خاصة فيما يتعلق بصيام عاشوراء، ولتفادي هذا الجدل طالب المتحدث من المواطنين صيام التاسع والعاشر من عاشوراء والذي سيصادف الثلاثاء والأربعاء المصادفين لـ11 و12 أكتوبر، حيث سيصادف صيام الثلاثاء عاشوراء عند بقية الدول الإسلامية وهذا ما يحقق الوحدة في الصيام.
وانتقد المتحدث تناقض الوزارة في تحري هلال الشهور الهجرية "فتارة تعتمد على المبدأ العلمي والفلكي وتارة أخرى تلجأ إلى لجنة رصد الهلال وهذا ما أوقعها هذه المرة في الخطأ، ولتفادي هذه الحادثة يجب الاعتماد على مقياس واحد يعتمد على تحقيق التقارب والتنسيق مع بقية الدول الإسلامية في تحري الهلال لتجنب الخلاف".
الوزارة تتهرب من تقديم توضيحات
اتصلت "الشروق" بالقائمة على الاتصال على مستوى وزارة الشؤون الدينية، للاستفسار عن موقف الوزارة عن هذا الخلاف، والمقاييس التي اعتمدتها في تحديد الفاتح من محرم، غير أن المتحدثة طلبت من الصحفي رقمه ووعدته بربطه مع المسؤول عن القضية على مستوى الوزارة، غير أن الصحفي لم يتلق أي توضيح أو اتصال، بالرغم من إلحاحه وتأكيده للمعنية أن رأي الوزارة مهم لتقديمه للرأي العام.
2016/10/02 على 22:061
من الأفضل أن تهاجروا غدا أي أول محرم وتبدأون السنة من جديد أي 01 محرم من سنة 01 بما أن العرب لم يتفقوا ولن يتفقوا كما قال عنهم إبن خلدون وبما ان العرب يعشقون كثيرا السير نحو الوراء وبخطى ثابتة فمبروك عليكم قبل أن تبدأو مسيرتكم التي قد تكون بلا نهاية هذه المرة
علي سنوسي - تغنيف معسكر2016/10/02 على 22:102
السلام عليكم
انا اصوم يوم الثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس
mohamed - france2016/10/02 على 22:193
pour siyam achoura, notre prophète Sala allahou enlaidi wa salam, a recommandé de jeuner le 9 et le 10 ou 10 et 11, donc il suffit pour les algériens de le faire pour le 9 et le 10, et dans tous les cas, ils auront fait le achoura
donc svp, je jetez pas de l'huile,ne mettez pas le siyam comme le problème et essayer d'analyser le problème d'une autre manière et avec plus d'objectivité et de façon scientifique et du point de vue de la charia, et surtout adressez vous à des spécialistes .
العباسي - الجزائر ارض الله2016/10/02 على 22:204
الناس تفكر في العيش في المريخ و وبصدد اختراع دواء لسيدا و السرطان و نحن العرب والمسلمين الاشهر اختلفنا فيها واحد يصو الثلتاء واحد الاربعاء و الاخر الخميس و واحد يفطر في تاسع و العشرين و الاخر في 30 والاخر في سادس و ثلاثين عيب والله عيب
2016/10/02 على 22:55
Quand tu dis quelque chose dans le bon sens je sais que c'est par accident
celà n'empeche de t'applaudir cette fois ci
------------BRAVO-----------------
- راس الوادي2016/10/02 على 22:225
عجبا أول مرة أسمع عن شهر هجري عدد أيامه 31 يوما . فلربما العام القادم يكون فيه32 يوما .
المولودي - الجزائر2016/10/02 على 22:286
إنها الفوضى في تسيير مؤسسات الدولة حيث أن لكل وزير الاستقلالية في تسيير وزاته و يسيرها حسب أهوائه و هكذا نرى بن غبريطا ضاربة بثوابت و مقدسات االأمة عرض الحائط و هذا وزير الطاقة السابق شكيب خليل السابق ينهب أموال البترول و يتعاقد مع المؤسسات التي يختارها و يستفيد من عمولاتها و وزير التجارة السابق عمارة بن يونس يستورد معلبات للقط مشمش بالعملة الصعبة و يحاول سن قوانين تجيز بيع الخمور و تعميم استهلاكها و القائمة تطول و قائد الفرقة الله غالب فقاقير إلى التمييز بين النغمات الشاذة فتراه يوافق كل نغمة
NAD - bejaia2016/10/02 على 22:297
un ministre est un commis d'etat en arabe ou en kabyle c'est un goumis personne qui trahi le pays ou le peuple comme ce fut pour tous ces goumis qui nous gouvernent
جزائري - الجزائر2016/10/02 على 22:468
انا يساورني شك ان الوزير شيعي المذهب فهو يحسن التقية من خلال تصرفاته
2016/10/02 على 23:069
achoura c le jour que imam hocein est tuer par des mafia de lislam banou oumaya noublier pas ca grace a imam hoceine on lislam encore c non la mafia banou oumayas aurait exterminer
بلقاسم - الجزائر2016/10/02 على 23:0810
......................لا نعبد ما تعبدون..........................................لكم دينكم ولنا ديننا........ألسنا أحرارا ...حتى في أعيادنا.......
franchise - uk2016/10/02 على 23:0911
-وزارة الشؤون الدينية تعتبر اداة تحكم و مراقبة ,و ليست اداة تأطير و مساعدة ..بايعت النظام قبل الذين تمثلهم و الدين الذي من المفترض ان تحميه.
nabil - algerie2016/10/02 على 23:1512
الاشكال هو منع العمال من نهاية اسبوع مطولة