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موقع "روتر نت العبري" يزعم:
طائرة جزائرية اخترقت أجواء فلسطين المحتلة!
- طائرة "الجوية الجزائرية" كانت في رحلة من الجزائر إلى الأردن
نقل موقع "روتر نت العبري"، عن مصادر صهيونية، أن طائرة للخطوط الجوية الجزائرية كانت في طريقها إلى عمّان الأردنية اخترقت، الأحد ، المجال الجوي لفلسطين المحتلة من جهة إيلات.
وزعم الموقع الإسرائيلي أن الرحلة الجوية كانت متوجهة من الجزائر إلى عمان، وتحركت عند منطقة إيلات المحتلة، إلى داخل المجال الجوي على غير العادة، حيث عادة ما تمر رحلات كهذه وتسلك مسارا مخالفا لذلك، ولم يتدخل سلاح الجو الصهيوني، فيما اعتبر ذلك دخولا عميقا نسبيا.
ومعلوم أن الجزائر لا تقيم أيّ نوع من العلاقات مع الكيان الصهيوني، وقد حاربتها أيضا خلال الحروب العربية الإسرائيلية عامي 1967 و1973 رغم أن الدساتير الجزائرية تمنع مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات خارج الحروب.
وفي المجال الاقتصادي، لا توجد أي علاقات بين الجزائر والكيان الصهيوني، ويتم التحقيق بشكل رسمي في بعض السلع التي تدخل السوق الوطنية، المصنعة في إسرائيل.
وخلال زيارة الوزير الأول الفرنسي، مانوال فالس، إلى الجزائر، أُحرجت الحكومة، بعد تسلل الصحفي الصهيوني المدعو جدعون كوتس، ضمن الوفد الصحفي الفرنسي الذي اعتمد لتغطية الزيارة، ولم يُكتشف أمره لا بعد نشره مقالا في جريدة "معاريف" الإسرائيلية تحدث فيه عن الوضع العام بالجزائر. وتعهد عندها وزير الخارجية رمطان لعمامرة ردا على سؤال برلماني، بعدم تكرار الخطإ الذي حصل، وفسر دخول جدعون أنه اعتمد بناء على جواز سفره الفرنسي.
وأثارت مسارعة الإسرائيليين إلى إعلان هذا "الخبر العاجل"، استفسارات مراقبين، عن المغزى من مثل هذه الأخبار المزعومة، في ظل الموقف الجزائري، الرسمي والشعبي، بشأن مساندة القضية الفلسطينية ظالمة أو مظلومة، ورفض كلّ تطبيع مع الكيان الصهيوني، كما يرسم متابعون صدقية خبر "اختراق" الطائرة الجزائرية للأجواء "الإسرائيلية"، فهل يُعقل ألا تتحرّك إسرائيل ولا تتفطن إلى مثل هذه الاختراقات، وهي الواقعة في منطقة حروب؟
مراد2016/10/02 على 22:041
هاذيك أرض تاعنا ،أرض المسلمين ومسرى النبي وسنستعيدها لو نوصي عليها أحفاد أحفادنا ؛كل شئ مذكور في القرآن في سورة الإسراء والسر في ربط مصير اليهود بسورة الإسراء معروف ومفهوم ؛حتى نفهم أن الله سيعطيهم القوة والنفير وهما الجيش والدعم الخارجي ثم يأتي بهم أفراد وجماعات حتى إدا جاء أمر الله دخلنا المسجد الأقصى كما دخلناه أول مرة ( فجاسوا خلال الديار) وسنجوس مثلها لأن الله سيعيد لنا الكرة ؛أه يا يهودا كم أكره هذا الشعب الشرير وكم أعشق قتلهم بالشاقور للوجه حتى أتلذذ بعظام جمجمته وهي تتكسر وأنا أستمع
std - algerie2016/10/02 على 22:59
كنت لا تعرف شيئا عن إسرائيل. انت امي
شفيق - الجزائر2016/10/02 على 22:072
بدا التكالب الاسرائيلي الصهيوني بمساعدة من فرنسا العلمانية وباياد داخلية من الحركى على بلدي الجزائر ترى ماذا يخططون ؟؟؟
العباسي - الجزائر ارض الله2016/10/02 على 22:163
ربما اخترقت اجواء بلخطا فمادا عن الكيان الصهيوني يخترق الاجواء عن قصد و يعتدي الميدخل الاجواء المصريه عندما كان يقصف الغزه و جنوب لبنان و حتى سوريا و ليبيا الله اكبر
SoloDZ - ربما هو نوع من الاستفزاز لغرض "الإلتصاق" لهدف تطبيع من نوع ما ؟! 2016/10/02 على 22:264
اذا كان الامر صحيحا فإن تناول الكيان الصهيوني لهذا الامر بهذا الشكل هو عبارة احتجاج غير مباشر وغير رسمي لأن صهيون يتفادوا اغضاب الجزائر خاصة الرسمية اتذكر قبل سنتين كان للكيان الصهيوني مناورات مع الطليان قبالة جزيرة سردينيا المجاورة للجزائر اعلنوا عن اسبوع من التمارين و 15 مقاتلة صهيونية لكنهم جاؤوا بستون مقاتلة واسبوعين من التمارين فقامت الجزائر بالاحتجاج على طريقتها بوضع مختلف قوات الجيش خاصة الجوية والبحرية والدفاعات عن الاقليم في حالة تأهب قصوى واليوم صهيون يحتجون عبر الصحف عن طائتنا المدنية
std - algerie2016/10/02 على 23:01
كنت لا تعرف شيئا عن إسرائيل. انت امي
ملاحظ2016/10/02 على 22:355
الكيان الصهيوني لم يقصف طائرة الجزائرية لسببين هذه إشاعة كاذبة للكيان الصهيوني الذي محترف في خلق الأكاذيب وإلا كانت الحقيقة الحمد الله حفظ الله الطائرة لكن اضن أن الصهاينة عرفوا الطائرة وببلادنا أذنابهم تدافع عنهم كروتاني وتعاطفهم مع بن غبريط
2016/10/02 على 22:57
لو قصفوا الطائرة الجزائرية فسوف نرد
بقصف عش النفيخة6 ورفيق دربه ازولاي يا عبيد هبل6
ملاحظ2016/10/02 على 22:416
هذه تهديد حقيقي للكيان الصهيوني الذي بث إشاعات فقط لهذا الكيان الصهيوني لم يقصف طائرة الجزائرية لسببين هذه إشاعة كاذبة للكيان الصهيوني الذي محترف في خلق الأكاذيب وإلا كانت الحقيقة كما قاله الوزير واتفق مع الوزير لقامت إسرائيل بالقرصنة
بلدي البقرة الحلوب - البلد2016/10/02 على 22:507
نعم اخترقنا الاجواء و عن قصد لان لم و لن تكون هنالك دولة اسمها اسرائيل
اللحمد الله كل الركاب بخير وانشاء الله نعاودوها هههههههههه
abdel - alger2016/10/02 على 22:558
S'il y a eu violation de l'espace aérien Israélien par notre avion civil ils l'auraient abattu son avertissement et son sommation.