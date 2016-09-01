من بينها مدافع هاون ورشاشات وصواريخ محمولة الجيش يكشف مخبأ للأسلحة الثقيلة والذخيرة بتمنراست

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي قرب الشريط الحدودي بإقليم الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، صبيحة الأحد، مخبأ يتحوي على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة، وهذا في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال للمعلومات.

واحتوى المخبأ حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني تسلمت "الشروق" نسخة منه، على أنواع مختلفة من الأسلحة تمثلت في ثلاثة رشاشات ثقيلة من نوع ديكتاريوف ورشاش من نوع PKT، وبندقيتين رشاشتين من نوع RPK، بالإضافة إلى أربعة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، و14 بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف، ورشاش من نوع M16، و7 بنادق تكرارية ومسدس آلي من نوع ماكاروف.

وشملت العملية أيضا العثور على كمية هائلة من الذخيرة تمثلت في 12 قنبلة يدوية، و10 قذائف RPG-7،10 قذائف هاون 82 ملم، 13صمام هاون و9 حشوات دافعة ومشعلين، بالإضافة إلى 7 مخازن ذخيرة متنوعة و7002 طلقة من مختلف العيارات.

وكان بيان سابق لوزارة الدفاع كشف أن مفرزة أخرى للجيش ضبطت كمية من الأسحلة تتمثل في 3 بنادق من نوع كلاشنيكوف وبندقية قناصة وبندقية صيد ومسدس آلي وعشرة مخازن ذخيرة و482 طلقة من مختلف العيارات، وذلك بمنطقة الدبداب على الحدود مع ليبيا.