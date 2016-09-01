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قال إنه سيقول كلّ شيء في اجتماع المحافظين هذا الأربعاء
سعداني: نرفض حكومة الظل وتدخل رجال المال في صناعة القرار
- المرحلة المقبلة ستكون مفصلية على جميع الأصعدة
بعد صمت طويل دام نحو 4 أشهر، رفض الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، الخوض في التطورات السياسية التي تعرفها البلاد، والرد على أسئلة الصحفيين، مكتفيا بالقول: "إن اجتماع أمناء المحافظات الأربعاء المقبل بفندق الرياض سيكون مفصليا وجريئا"، مؤكدا أنه سيجيب عن كافة الأسئلة المطروحة بما فيها علاقته بالسلطة وتفسيرات بخصوص فترة غيابه التي أسالت الكثير من الحبر.
واكتفى سعداني، الذي أدلى ، الأحد، بأول تصريح له منذ جوان الماضي، بالقول إن عهد الانقلابات والمراحل الانتقالية قد ولى والجزائر تعيش في دولة مدنية، مشيرا إلى أن التشريعيات المقبلة ستكون موعدا بالنسبة إلى حزبه لقطع الطريق أمام "أصحاب الشكارة"، وتابع قوله: "نرفض حكومة الظل وحكومة x" وتدخل رجال المال في صناعة القرار، وجاء ذلك في رد له على سؤال بخصوص رغبة منتدى رؤساء المؤسسات "أفسيو" دخول معترك التشريعيات.
وهو السؤال الوحيد الذي رد عليه الأمين العام، ضاربا بذلك موعدا للصحفيين الأربعاء المقبل، أي يوما واحدا بعد اجتماع مجلس الوزراء، ليجيب عن كل الأسئلة، خاصة ما تعلق بفترة غيابه والتأويلات التي صاحبتها قائلا: "سأدلى بكل التفاصيل وسأقول كل شيء خلال اجتماع أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية للحزب المقرر يوم الأربعاء المقبل بفندق الرياض بسيدي فرج".
وخاطب سعداني الصحفيين وهو يوزع الابتسامات: "... اتركوا كل الأسئلة إلى هذا اليوم.. وهو وعد مني لن أخلفه".
وأضاف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن المرحلة المقبلة ستكون مفصلية على جميع الأصعدة، خاصة ما تعلق بالجانب السياسي، مضيفا أن اجتماع المكتب السياسي سيكون فرصة لوضع النقاط على الحروف تحضيرا لاجتماع الأربعاء، ولقاء اليوم- على حد قوله- ما هو سوى فرصة لتقديم حوصلة عن اجتماعات المكتب السياسي التي غاب عنها بسبب العطلة".
وقرأ عضو المكتب السياسي أبو الفضل بعجي، البيان الختامي للمكتب السياسي، بعد التصويت عليه، حيث دعا فيه نواب الحزب إلى التجند واليقظة والمساهمة في إنجاح المشاريع القانونية التي تمر على غرفتي البرلمان. كما أكد البيان الختامي على أهمية المصالحة الوطنية ودور رئيس الجمهورية في إرساء السلم.
ورد حزب جبهة التحرير الوطني على تصريحات الجمعية الفرنسية، التي وصفت مجاهدات الثورة، بأنهن إرهابيات، وجاء في البيان، "أن التعدي والحديث عن الثورة أمر مرفوض". وفي كلمته الموجزة، قال سعداني إن هناك جملة من النشاطات تنتظر تشكيلته السياسية، في الأسابيع القادمة، على غرار اجتماع اللجنة المركزية.
SoloDZ - الجواب باين من عنوانه 2016/10/02 على 21:321
لا يمكنك رفض الحكومة التي نصبتك وتشتغل تحت امرتها لأنها ستلفظك هي قبل ان ترفضها انت اما بخصوص (رجال المال والاعمال) فما هم سوى دمى مثلك يؤتمرون بأوامر نفس الحكومة والمشكلة الحقيقية لا ليست لا فيك ولا في امثالك بل في هذه حكومة X نفسها وتكمن مشكلتهم بالتحديد في ثلاثة اشياء اولها ان الذين يشكلون هذه الحكومة فاسدون وفاشلون وعاجزون وثانيا لا يعرفون ماذا يريدون او بالاحرى يعرفون ماذا يريدون لانفسهم لكن لا يفعلون اي شيء لما تريده البلاد وما يريدوه الشعب لذا قبل ان تتحدث عما يوجد في الظل يجب اولا ان تطل