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ردا على مزاعم مواقع عبرية.. وزير النقل ومدير الجوية الجزائرية لـ"الشروق":
لو اخترقت طائرتنا أجواء الصهاينة لتعرّضت لقصف الإسرائيليين
- طلعي: الطائرة عادت بسلام إلى مطار هواري بومدين
- بودربالة: هذه كذبة.. لم نتلق أي إخطار من الطيران المدني العالمي
أسقط كل من وزير النقل والمدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، الأحد، المزاعم الإسرائيلية التي تناقلت على نطاق واسع، اختراق طائرة جزائرية تابعة للخطوط الجوية الجزائرية الأجواء فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في المنطقة الجنوبية على الساحل المطل على البحر الميت.
وفي السياق، أكد بوجمعة طلعي وزير النقل لـ"الشروق"، أن الخبر الذي نقله "موقع روتر نت" الإخباري العبري، لا أساس له من الصحة، وأن الطائرة الجزائرية قامت برحلتها عاديا يوم السبت ودخلت أدراجها الأحد، وأن قائد الطائرة سار في رواقه، مشددا على أن الطائرة لو اخترقت المسافة والرواق المحدد بـ10 أمتار فقط لتعرضت للقصف من طرف القوات الإسرائيلية المحتلة المراقبة للإقليم الجوي.
وزد إلى ذلك-يضيف طلعي- فإن قوانين الطيران تنص على أن أي تجاوز لرواق التحليق المحدد حتى لو كان بمتر واحد يستلزم دفع مستحقات العبور، وعلى هذا الأساس فإن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية احترمت رواقها وقائد الطائرة يعرف جيدا مجاله الجوي المحدد ولا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يرتكب خطأ من هذا النوع خاصة إذا تعلق الأمر بأجواء محتلة.
من جهته، أكد محمد عبدو بودربالة المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية لـ"الشروق"، أن الطائرة التي كانت متجهة في رحلة نحو الأردن والتي تحمل رقم AH4064 ، انطلقت صبيحة السبت وحلقت في أجواء عادية جدا وفي مجالها الجوي المحدد ولا وجود لما سماه الإسرائيليون دخولا عميقا نسبيا، مشددا على أن الطائرة عادت إلى الجزائر ودخلت المطار الدولي هواري بومدين في حدود الساعة الثانية والنصف من مساء الأحد.
وأوضح بودربالة أنه لو كانت طائرة "الجوية الجزائرية" اخترقت أجواء فلسطين المحتلة، لتلقينا مباشرة اتصالا أو إشعارا من مديرية الطيران المدني العالمية، إلا أن ذلك لم يحدث، ما يؤكد أن الخبر لا أساس له من الصحة.
وكان موقع إسرائيلي قد أعلن الأحد على نطاق واسع عن قيام طائرة جزائرية تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية باختراق المجال الجوي لدولة الكيان الصهيوني وتحديدا في المنطقة الجنوبية على الساحل المطل على البحر الميت، وقد خلفت تلك الأنباء التي نشرها الموقع الإسرائيلي موجات من التعاليق وردود الفعل من جانب الصهاينة، الذين تخوفوا مما إذا كان اختراق الطائرة الجزائرية لم يتم اكتشافه إلا بعد فوات مدة من الزمن، ما يطرح حسبهم تساؤلات حول نجاعة سلاح الجو الصهيوني.
العقيد خلفاوي: "الإسرائيليون" كانوا سيُسقطون الطائرة لو دخلت مجالهم الجوي"
وصف الخبير الأمني العقيد المتقاعد محمد خلفاوي، خبر الاختراق المزعوم لطائرة جزائرية أجواء فلسطين المحتلة، بأنه "لعب أطفال يراد من ورائه الاستفزاز لا غير". وقال الضابط المتقاعد إن ما نشره الموقع الإسرائيلي أمس "يراد من ورائه افتعال مشاكل ظرفية"، مضيفا، في اتصال مع "الشروق"، أنه لو دخلت فعلا الطائرة الجزائرية المجال الجوي لفلسطين المحتلة "لأسقطتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، أو أجبرتها على الهبوط كي تستغل الحادثة لابتزاز الجزائر". وأوضح المتحدث أن إمكانية اختراق طائرات مدنية، تضمن رحلات تجارية، المجالات الجوية للدول "أمر نادر الوقوع"، لأن الطائرات المدنية "تتبع في تحليقها مسارا دقيقا، تحدده لها المنظمة العالمية للطيران المدني، على عكس الطائرات العسكرية التي تكثر إمكانيات دخولها خطأ المجالات الجوية لدول أخرى".
امازيغي مسلم2016/10/02 على 22:041
لو اخترقت طائرتنا أجواء الصهاينة
هل الصهاينة لهم اجواء ؟
std - algerie2016/10/02 على 22:57
كنت لا تعرف شيئا عن إسرائيل. انت امي
شفيق - الجزائر2016/10/02 على 22:112
نحن حلقنا فوق دولة فلسطين وبترخيص من الدولة الفلسطينية و هذا كل شيئ ..........
insan - Bruxelles2016/10/02 على 22:153
je crois qu'il est vrai que l'avion algérien a violé l'espace aérien de la palestine occupée, nos dirigeants ne disent pas la vérité, heureusement pour les passagers que l'avion n'a pas été abattu, il faut reconnaître, c'est une erreur humaine, en plus israel est plus puissante et n'a pas besoin de mentir pour provoquer un pays en faillite comme l'algérie gouverné par une bande voyou, malheureusement pour notre algérie
std - algerie2016/10/02 على 22:58
bien parlé.
2016/10/02 على 22:174
لحقنا للمسقي.
SoloDZ - صهيون يحسبون للجزائر ألف حساب قبل التجرؤ على اي حماقة 2016/10/02 على 22:185
حتى لو اخترقت فعلا طائرة جزائرية مدنية عمدا او بالخطأ اجواء فلسطين المحتلة لن يجرؤ الكيان الصهيوني على قصفها اذا علم انها جزائرية مدنية خشية رد فعل الجزائر وسبق ان القى خفر السواحل الصهاينة القبض على حراقة جزائريين تاهوا والقت بهم الامواج في المياه الاقليمية لفلسطين المحتلة ولم يقضوا سوى 24 سا للتحقيق ثم سلمتهم السلطات الصهيونية للاردن ومن ثم للجزائر ولم يتعرضوا لاي اذى لا بدني ولا معنوي لذا فإن للكيان الصهيوني خشية حساسية وعدم رغبة في الاحتكاك بالجزائر باي شكل تتقزز منه الجزائر رسميا وشعبيا !
std - algerie2016/10/02 على 22:55
كنت لا تعرف شيئا عن إسرائيل. انت امي
User - Country2016/10/02 على 22:316
So what's available on all airflight tracking sites is wrong ?
https://www.flightradar24.com/data/flights/ah4064
His "play" on the 1'st October flight and you can see clearly that it passed through Israel
It would be nice if journalist are able to check facts so they can challenge interviewees
2016/10/02 على 22:367
و لعل اسرائيل اعتبرت كعادتها تجبد حدودها تارة اللي لا حد لها محدد نهائيا كجارنا الغربي
AZIZ - ALGER2016/10/02 على 22:488
وكأن للكيان الصهيوني حدود ثابتة ومجال جوي مستقر؟.!الكيان الصهيوني في تمدد على حساب ارض العرب .فالعرب بقيادة الخليج باعوا الارض وقتلوا شعوبهم وجيوش تركيا والخليج والاردن وكل العصابات الارهابية اليوم تقوم مقام الجيش الصهيوني لارساء دولة يهودية ليس بين النهرين وحسب بل بين المحيطين
يجب طي النزاع الجزائري الإسرائيلي نهائيا - l'algérie2016/10/02 على 22:509
لا أعرف فعلا ماذا بيننا وبين الإسرائيليين صدعتولنا رؤوسنا !!!
هذا النزاع العقيم الوهمي لم تربح منه الجزائر أي شئ سوى خسارت النفس والنفيس
فلسطين نفسها تعترف بدولة إسرائيل في حدود 67 ،،، ونحن هنا لا نزال في اسطوانة مشروخة قديمة جدا جدا ،،،، في الـــ90 حين كان يذبح الجزائريون لم يقف معهم أحد
والجزائريين لا يزالون يامنوا بالغولة والقومية الأعرابية
abdel - alger2016/10/02 على 23:0510
Même s'ils l'auraient battu klana boubi et on ne peut rien faire. C'est une vérité qui fait malheureusement mal