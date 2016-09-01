تم فتح الوكالة الولائية للتشغيل، ومديرية التشغيل لولاية إيليزي، السبت، بعد استخدام القوة العمومية بعد تسخيرة الوالي، الذي رخص للشرطة فض اعتصام البطالين أمام الهيئتين، لتنتهي العملية بتوقيف أربعة شباب بطالين من الذين كانوا معتصمين، من طرف عناصر الأمن.
وقد عاود بعض الشباب البطال، غلقهم الوكالة الولائية ومديرية التشغيل، بعد عدم تلبية مطالبهم، وعدم تحقيق الوعود التي تلقوها من المسؤولين، على حد قولهم لـ "الشروق اليومي"، بحيث صرحوا في وقت سابق بأنهم كانوا قد اجتمعوا مع الوالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي ومدير التشغيل، وتم وعدهم بمناصب شغل في إحدى الشركات البترولية الوطنية، وذلك خلال بضعة أيام، إلا أن هذه الوعود لم تتجسد على أرض الواقع، قبل أن يعودوا إلى غلق مقرات وكالة ومديرية التشغيل، احتجاجا منهم على عدم توفير مناصب شغل لهم. وبالرغم من محاولات السلطات المحلية احتواء هذه الاعتصامات بمحاورتهم، إلا أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل، إلا أن الوالي اتخذ خطوة إنهاء هذه الاعتصامات باستخدام القوة العمومية، بحيث تدخل أعوان الأمن، وتمكنوا من توقيف أربعة من الشباب البطالين، أين تم تحويلهم على مقر الأمن الولائي بإيليزي.
وكان نفس الشباب قد أغلقوا مقر وكالة التشغيل الولائية، لأكثر من عشرين يوما، خلال شهري أوت وسبتمبر، بسبب مطالبهم بالتشغيل بالشركات البترولية، بحيث تم توظيف البعض منهم، قبل أن يتم فض الاعتصام باستخدام القوة العمومية، دون تسجيل توقيفات.
من جهة أخرى، أكد مدير الوكالة الولائية للتشغيل بإيليزي لـ "الشروق اليومي"، أنه قد قدم استقالته ابتداء من يوم 20 سبتمبر 2016، أي قبل بداية اعتصام البطالين الثاني بحر الأسبوع الماضي، بحيث تم إرسال الاستقالة إلى المديرية العامة، في انتظار الموافقة عليها، مضيفا أن هذه الاستقالة جاءت بسبب الضغوطات الكبيرة التي تعرض لها، خلال توليه هذا المنصب، وذلك منذ شهر مارس الماضي، فيما علمت "الشروق" بأن المدير السابق للوكالة هو من يقوم حاليا بتسيير وكالة التشغيل بالنيابة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
الأكثر تفاعلا
1مجهولون يذبحون شيخا بمسكنه ليلة زفاف ابنته بسيدي بلعباس
2نادي الروتاري في غليزان يسيء لإبن باديس ويصفه بـ"الفاشل"
3الدولة تستثمر 984 مليار سنتيم في قطب جامعي يرفضه الطلبة
4العثور على جنين ميتا داخل خزانة ملابس بباتنة
5تفكيك شبكتين لتهريب الآثار نحو إيطاليا من خنشلة
Français English
الرأي
سلطان بركاني
بُلَهاء العرب.. متى يفهمون الدّرس؟
عمار يزلي
ياورت بالإكستا!
جمال لعلامي
...وأمام العدوّ نعام!
عبد الناصر
"حج" خاص إلى المسجد الأقصى!
موسى بودهان
ويسألونك عن الحقوق والحريات في الجزائر
نور الدين أبولحية
مجالس الصلح والاحتيال على الشريعة!
محمد بوالروايح
الجدل حول المنظومة التربوية بين الواقع ومحاولات التموقع (الجزء الثاني والأخير)
صالح عوض
مئة عام من حرب الفوضى.. وتطوّر المشروع الاستعماري
حبيب راشدين
قادة "الغويم" يشيِّعون السفاح بيريس
جمال لعلامي
الورطة والغلطة!
الفيديو
كارثة إيكولوجية خطيرة تتسبّب في نفوق أطنان من الأسماك بحوض سيبوس
موسى طهطال.. فقد البصر واليدين فعوضه الله بحفظ القرآن والصبر الطويل
رايتس ووتش: قوات النظام استخدمت أسلحة كيميائية في حلب
"راييفاتش" يطمئن اللاعبين المحليين
"العيون الزرقاء" عنوان معرض للصور الفوتوغرافية بالمعهد الفرنسي بالجزائر
كولومبيا توقع اتفاق سلام ينهي أقدم نزاعات أمريكا اللاتينية
احتجاجات في وادي سوف على الزيادات في فواتير الكهرباء
الموب تؤكّد العودة القوية للأندية الجزائرية في المنافسة القارية
فيديو يصور مقتل رجل أسود برصاص عناصر الشرطة الأمريكية
عناصر القبعات البيضاء في سوريا ينالون جائزة نوبل البديلة
استقالة مدير الوكالة الولائية للتشغيل
توقيف أربعة شباب خلال فض اعتصام للعاطلين بإليزي
م. روابح
تم فتح الوكالة الولائية للتشغيل، ومديرية التشغيل لولاية إيليزي، السبت، بعد استخدام القوة العمومية بعد تسخيرة الوالي، الذي رخص للشرطة فض اعتصام البطالين أمام الهيئتين، لتنتهي العملية بتوقيف أربعة شباب بطالين من الذين كانوا معتصمين، من طرف عناصر الأمن.
تغطيات ذات صلة
مواطن يتهم مستشفى عنابة بتحويل ابنته الرضيعة إلى وجهة مجهولة
سائق "طاكسي" بتلمسان يعيد حقيبة مليئة بالمجوهرات إلى صاحبتها
توقيف أربعة شباب خلال فض اعتصام للعاطلين بإليزي
تفكيك شبكة دولية تتاجر في الأسلحة والقطع الأثرية والمخدرات
إحباط هجرة سرية لـ68 حراقا بوهران من بينهم فتاتان وطفلان شقيقان
وقد عاود بعض الشباب البطال، غلقهم الوكالة الولائية ومديرية التشغيل، بعد عدم تلبية مطالبهم، وعدم تحقيق الوعود التي تلقوها من المسؤولين، على حد قولهم لـ "الشروق اليومي"، بحيث صرحوا في وقت سابق بأنهم كانوا قد اجتمعوا مع الوالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي ومدير التشغيل، وتم وعدهم بمناصب شغل في إحدى الشركات البترولية الوطنية، وذلك خلال بضعة أيام، إلا أن هذه الوعود لم تتجسد على أرض الواقع، قبل أن يعودوا إلى غلق مقرات وكالة ومديرية التشغيل، احتجاجا منهم على عدم توفير مناصب شغل لهم. وبالرغم من محاولات السلطات المحلية احتواء هذه الاعتصامات بمحاورتهم، إلا أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل، إلا أن الوالي اتخذ خطوة إنهاء هذه الاعتصامات باستخدام القوة العمومية، بحيث تدخل أعوان الأمن، وتمكنوا من توقيف أربعة من الشباب البطالين، أين تم تحويلهم على مقر الأمن الولائي بإيليزي.
وكان نفس الشباب قد أغلقوا مقر وكالة التشغيل الولائية، لأكثر من عشرين يوما، خلال شهري أوت وسبتمبر، بسبب مطالبهم بالتشغيل بالشركات البترولية، بحيث تم توظيف البعض منهم، قبل أن يتم فض الاعتصام باستخدام القوة العمومية، دون تسجيل توقيفات.
من جهة أخرى، أكد مدير الوكالة الولائية للتشغيل بإيليزي لـ "الشروق اليومي"، أنه قد قدم استقالته ابتداء من يوم 20 سبتمبر 2016، أي قبل بداية اعتصام البطالين الثاني بحر الأسبوع الماضي، بحيث تم إرسال الاستقالة إلى المديرية العامة، في انتظار الموافقة عليها، مضيفا أن هذه الاستقالة جاءت بسبب الضغوطات الكبيرة التي تعرض لها، خلال توليه هذا المنصب، وذلك منذ شهر مارس الماضي، فيما علمت "الشروق" بأن المدير السابق للوكالة هو من يقوم حاليا بتسيير وكالة التشغيل بالنيابة.