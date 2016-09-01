سائق "طاكسي" بتلمسان يعيد حقيبة مليئة بالمجوهرات إلى صاحبتها

يصنع سائق سيارة أجرة بمدينة تلمسان الحدث هذه الأيام، بعد أن قام بإرجاع حقيبة تحتوي على ما قيمته 300 مليون سنتيم من المجوهرات إلى صاحبتها، في صورة تعبر عن أصالة المجتمع الجزائري وتشبثه بتعاليم الإسلام.

الحادثة وقعت لمّا أوقفت سيدة سيارة أجرة لتقلها نحو وجهتها، لكنها عند نزولها حملت حقائب كانت معها ونسيت الحقيبة الأهم التي كانت مليئة بالمجوهرات. لتصاب بالصدمة بعدها. من جهته، سائق سيارة الأجرة "م. ج"، البالغ من العمر 69 سنة، وفور مشاهدته الحقيبة التي تركتها الزبونة، في الجهة الخلفية لمركبته، سارع إلى مصالح الأمن لتسليم الحقيبة، وكانت السيدة قد أودعت شكوى عن فقدها حقيبتها. لتتصل بها عناصر الشرطة وتعيد إليها حقيبتها من دون أن تفقد منها شيئا.