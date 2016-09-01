حبس ثلاثة أفارقة كانوا بصدد إغراق السوق بنقود مزورة بالشلف

أمروكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف،الأحد، بإيداع ثلاثة أفارقة رهن الحبس المؤقت، على خلفية توقيفهم متلبسين بمحاولة إغراق السوق المحلية بأموال مزورة من فئة ألفي دينار جزائري، وتبييضها عن طريق شراء أشياء بأثمان مرتفعة وإعادة طرحها بأسعار مغرية بين المحلات كما تم حجز ثلاث حزم من الأوراق النقدية مهيأة للتزوير ومواد كيميائية خاصة بتزوير الأوراق النقدية.

عملية التوقيف حسب مصادر "الشروق"، تمت على إثر بلاغ من قبل أحد أصحاب المحلات وسط المدينة، لتسارع مصالح الأمن إلى توقيفهم، وحجز الأموال المزورة والبحث عن الأموال التي تم ترويجها.