وزيران ووجوه ثورية في جنازة المجاهد أمحمد حابه

عرفت مراسيم تشييع جنازة المجاهد أمحمد حابه بمقبرة لقصر بتكوت (باتنة)، السبت، توافدا قياسيا للمشيعين الذين قدموا من مختلف مناطق ولاية باتنة وولايات أخرى ممن يعرفون مناقب الرجل.

كما سجل الحضور الرسمي تواجد والي ولاية باتنة، بمعية 3 وزراء، ويتعلق الأمر بوزير الموارد المائية عبد القادر والي الذي سبق أن اشتغل واليا لباتنة منذ 10 سنوات، ويعرف المجاهد الراحل عن قرب، وكذا الأمين العام لوزارة الداخلية حسين مازوز الذي تولى هو الآخر مسؤولية ولاية باتنة في السنوات الأخيرة، إضافة إلى وزير السياحة وتهيئة الإقليم والصناعات التقليدية عبد الوهاب نوري، كما عرفت مراسيم الجنازة حضورا هاما للأسرة الثورية على مستوى منطقة الأوراس.