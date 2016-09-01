روسيا تضرب "أمريكا" في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرات حربية روسية قصفت بصواريخ ارتجاجية، مقرات رئيسية لـ"جيش العزة" التابع للمعارضة السورية المسلحة، المدعوم من الولايات المتحدة.

وأضاف المرصد، نقلا عن مصادره، أن عشرات المقاتلين قضوا وأصيبوا في الضربات المكثفة للطائرات الروسية على مقرات "جيش العزة" في منطقة اللطامنة بريف حماة الشمالي.

وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، مقتل 6 من مقاتلي "جيش العزة" على الأقل جرى انتشال جثثهم، في حين لا يزال هناك مفقودون بالإضافة لوجود 7 جرحى بحالات حرجة.

واستهدفت الضربات الجوية "المقر صفر"، وهو مقر محصن لقيادة "جيش العزة"، مما أدى إلى انهياره. ولم يعرف بعد مصير قائد "جيش العزة" الرائد المنشق عن القوات الحكومية جميل الصالح.

وتطالب موسكو الولايات المتحدة بعزل الجماعات المعارضة عن المتطرفين في سوريا، لكنها في الوقت ذاته تستهدف الجميع وتشن أغلب هجماتها على مسلحي المعارضة.