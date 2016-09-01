آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
-
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
-
أتوقع261 (%11.21)
-
لا أتوقع2068 (%88.79)
-
-
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
-
عمار سعداني392 (%9.81)
-
لويزة حنون639 (%16)
-
عبد الرزاق مقري2963 (%74.19)
-
-
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
-
نعم1565 (%68.43)
-
لا722 (%31.57)
-
-
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
-
واقعي593 (%68.24)
-
غير واقعي276 (%31.76)
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
كارثة إيكولوجية خطيرة تتسبّب في نفوق أطنان من الأسماك بحوض سيبوس
-
موسى طهطال.. فقد البصر واليدين فعوضه الله بحفظ القرآن والصبر الطويل
-
رايتس ووتش: قوات النظام استخدمت أسلحة كيميائية في حلب
-
"راييفاتش" يطمئن اللاعبين المحليين
-
"العيون الزرقاء" عنوان معرض للصور الفوتوغرافية بالمعهد الفرنسي بالجزائر
-
كولومبيا توقع اتفاق سلام ينهي أقدم نزاعات أمريكا اللاتينية
-
احتجاجات في وادي سوف على الزيادات في فواتير الكهرباء
-
الموب تؤكّد العودة القوية للأندية الجزائرية في المنافسة القارية
-
فيديو يصور مقتل رجل أسود برصاص عناصر الشرطة الأمريكية
-
عناصر القبعات البيضاء في سوريا ينالون جائزة نوبل البديلة
موسكو تحضّر الروس لـ"حرب نووية" مع أمريكا
في وقت يتزايد اتساع الهوة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحرب في سوريا، شرعت وسائل إعلام محلية روسية ومسؤولون روس بتهيئة الرأي العام والبلاد إلى احتمال وقوع حرب نووية مع الغرب، حسب قولها.
وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، الاثنين، أن "روسيا ما فتئت تبلغ مواطنيها أن الغرب مصمم على شن حرب نووية ضدها، وأن الأميركيين يحضرون أسلحتهم النووية لاحتمال استخدامها ضد موسكو".
ونقلت الصحيفة عن مقال نشره موقع تابع لوزارة الدفاع الروسية أن "الولايات المتحدة تحاول معاقبة روسيا على دورها في سوريا"، إذ تصاعدت الخلافات بين واشنطن وموسكو بخصوص هذا الملف مؤخرا.
وأعلن وزير الطوارئ الروسي بشكل يوم الجمعة الماضي، أن السلطات الروسية شيدت ملاجئ تحت الأرض لجميع مواطنيها في موسكو، وتتسع تلك الملاجئ لما يقرب من 12 مليون نسمة، بحسب الصحيفة.
ودربت روسيا مواطنيها مرتين منذ تولي الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الرئاسة، على كيفية الاستجابة لصفارات الإنذار التي تنبه المواطنين بأن أسلحة نووية قد بدأت باستهداف بلادهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التطورات جاءت على خلفية تصريحات أطلقها وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر قل فيها إن "البنتاغون تراجع إجراءاتها المتعلقة بالأسلحة النووية في حال حدوث هجوم روسي".
تجدر الإشارة إلى أن روسيا تمتلك أكبر مخزون من الأسلحة النووية، إذ يقدر بنحو 8 آلاف و400 رأس نووي، مقارنة بنحو 7 آلاف و500 رأس نووي أمريكي.
samy - algérie2016/10/03 على 09:321
Vu, la gravité et la destruction de ces armes sur les êtres humains et les infastructures, si ces armes seront utilisés, ils ne le seront que contre les ARABES et les MUSULMANS.
Sinon, une guerre de la RUSSIE contre les USA n'est pas possible, ils sont d'accord pour tuer autant de SYRIENS, jusqu'à la fin du peuple SYRIEN.
Les USA ont armé l'opposition SYRIENNE, après ils les ont accusés de TERRORISTES quelle HYPOCRITIE.
La RUSSIE défend sa base maritime NUCLEAIRE située à TARTOUZE , non SYRIA .
موسى - البرج2016/10/03 على 09:392
الكفر ملة واحدة اللهم اجعل كيدهم في نحورهم