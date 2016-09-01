العمل بالتوقيت الهجري إستمر 86 عاما السعودية تعتمد رسميا العمل بالتقويم الميلادي بدلا عن الهجري

بدأت المملكة العربية السعودية الاعتماد على التقويم الميلادي بدلا من الهجري في معاملاتها وصرف بدلات ورواتب الموظفين تطبيقا لقرار أصدره مجلس الوزراء السعودي بهذا الخصوص.

وبهذا تنهي السعودية الاعتماد الكامل على التقويم الهجري والذي استمر طيلة 86 عاما لأسباب اقتصادية بحسب الخبراء.

وقد قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الاثنين الماضي احتساب الرواتب والأجور لجميع العاملين بالدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة التي تبدأ في أول جانفي من كل عام.

وأعلن خبراء اقتصاديون أن اعتماد الحكومة السعودية التقويم الميلادي في صرف رواتب موظفي الدولة سيجعلها تحقق وفرا بنسبة 3% من فاتورة الرواتب سنويا، أي ما يعادل 4 مليارات ريال سعودي، بحسب وسائل إعلام محلية.