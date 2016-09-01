كشفت البيانات الصادرة عن شركة "ماستركارد" التي تصدر سنويا مؤشر أكثر الاماكن زيارة من خلال استخدام بطاقتها عن أكثر العشر مدن التي زارها السيّاح بين شهر جويلية 2015 وشهر أوت2016، حيث احتلت العاصمة التايلندية بانكوك المركز الأول بعدد سائحين بلغ 21.47 مليون سائح، مقابل 19.88 مليون سائح زاروا العاصمة البريطانية لندن التي احتلت المركز الثاني، إذ من بين المدن العشر الأولى الأكثر استقطابا للسائحين، كان هناك 6 مدن آسيوية، مقابل 3 مدن أوروبية وواحدة أمريكية، في حين لم تدخل القائمة أي مدينة إفريقية.
وجاء في المركز الثالث فرنسا بعدد سائحين وصل إلى 18.03 مليون سائح، ويقول التقريرأن استضافت فرنسا لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية دور في ذلك، واحتلت المرتبة الرابعة مدينة دبي الإماراتية بعدد زوار بلغ نحو 15.27 مليون سائح، في حين توجه قرابة 12.75 مليون شخص إلى مدينة نيويورك الأمريكية، التي بلغت المركز الخامس، وهي المدينةالوحيدة في القارةالتي دخلت قائمة العشر الأوائل زيارة خلال العام 2016.
واحتلت سنغافورة المركز السادس بعد أن زارها 12.11 مليون سائح، بينما جاءت جارتها العاصمة الماليزية كوالالمبور في المركز السابع بعدد زوار بلغ 12.02 مليون سائح، في حين زار نحو 11.95 مليون سائح مدينة اسطنبول التركية التي احتلت المرتبة السابعة في القائمة وهي المدينة التي تربط بين قارتي آسيا وأوروبا، بينما احتلت المركز التاسع طوكيو التي بلغ عدد السائحين الواصلين إليها 11.7 مليونا، ثم العاصمة الكورية الجنوبية سول بعدد سائحين وصل إلى 10 ملايين سائح .
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لم تدخل القائمة أي مدينة إفريقية
"بانكوك" تتربع على عرش السياحة العالمية سنة 2016
الشروق أونلاين/ وكالات
كشفت البيانات الصادرة عن شركة "ماستركارد" التي تصدر سنويا مؤشر أكثر الاماكن زيارة من خلال استخدام بطاقتها عن أكثر العشر مدن التي زارها السيّاح بين شهر جويلية 2015 وشهر أوت2016، حيث احتلت العاصمة التايلندية بانكوك المركز الأول بعدد سائحين بلغ 21.47 مليون سائح، مقابل 19.88 مليون سائح زاروا العاصمة البريطانية لندن التي احتلت المركز الثاني، إذ من بين المدن العشر الأولى الأكثر استقطابا للسائحين، كان هناك 6 مدن آسيوية، مقابل 3 مدن أوروبية وواحدة أمريكية، في حين لم تدخل القائمة أي مدينة إفريقية.
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وجاء في المركز الثالث فرنسا بعدد سائحين وصل إلى 18.03 مليون سائح، ويقول التقريرأن استضافت فرنسا لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية دور في ذلك، واحتلت المرتبة الرابعة مدينة دبي الإماراتية بعدد زوار بلغ نحو 15.27 مليون سائح، في حين توجه قرابة 12.75 مليون شخص إلى مدينة نيويورك الأمريكية، التي بلغت المركز الخامس، وهي المدينةالوحيدة في القارةالتي دخلت قائمة العشر الأوائل زيارة خلال العام 2016.
واحتلت سنغافورة المركز السادس بعد أن زارها 12.11 مليون سائح، بينما جاءت جارتها العاصمة الماليزية كوالالمبور في المركز السابع بعدد زوار بلغ 12.02 مليون سائح، في حين زار نحو 11.95 مليون سائح مدينة اسطنبول التركية التي احتلت المرتبة السابعة في القائمة وهي المدينة التي تربط بين قارتي آسيا وأوروبا، بينما احتلت المركز التاسع طوكيو التي بلغ عدد السائحين الواصلين إليها 11.7 مليونا، ثم العاصمة الكورية الجنوبية سول بعدد سائحين وصل إلى 10 ملايين سائح .