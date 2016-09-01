تدريبات حربية روسية مصرية لأول مرة على الأراضي المصرية

date 2016/10/03 views 643 comments 0
author-picture

icon-writer وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الإثنين، أن قوات المظليين الروسية ستشارك لأول مرة في تدريبات مع الجيش المصري في القارة الإفريقية.

icon-links تغطيات ذات صلة

وأضاف المصدر أن  هذه التدريبات ستكون الأولى من نوعها في تاريخ قوات المظليين الروسية، إذ سيصل العسكريون الروس إلى إفريقيا بأسلحتهم ومعداتهم الحربية للتدريب على محاربة التنظيمات الإرهابية في مناطق صحراوية.

وكشفت الوزارة أن العسكريين الروس سيبدأون رحلتهم إلى مصر في الشهر الحالي.

أما من الجانب المصري، فستشارك في التدريبات وحدات من قوات المظليين، وتستهدف الفعاليات المشتركة، حسب وزارة الدفاع الروسية "وضع مقاربات موحدة فيما يخص التعاون والعمل المشترك لرصد التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها في مناطق صحراوية".

وسيتابع سير التدريبات المشتركة مراقبون عن ما يقارب 30 دولة، وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن مشاركة المظليين الروس تأتي في إطار اتفاقات مع الجانب المصري وخطة الوزارة للفعاليات الدولية.

icon-tags
  • print