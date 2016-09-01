قال مسؤولون ليبيون إن القوات الليبية صدت محاولة لنصب كمين ولكنها خسرت ما لا يقل عن ثمانية من أفرادها بعد استئناف القتال مع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية المحاصرين في معقلهم السابق في سرت الأحد، كما قتل مصور صحفي هولندي في الإشتباكات.
وقال رضا عيسى المتحدث بإسم القوات الليبية، إن المتشددين الذين نصبوا كمينا شرقي مدينة سرت جاءوا على ما يبدو من الصحراء في أحدث علامة على تهديد مستمر يمثله المتشددون فيما وراء خطوط القتال، وقال إن القتال اندلع عندما نصب تنظيم الدولة الإسلامية كمينا للقوات الليبية في جبهة السواوة. وأضاف أن القوات أحبطت الكمين.
ودعمت غارات جوية أمريكية هذه القوات منذ أول أوت المنصرم، مما مكنها من السيطرة على معظم سرت ومحاصرة المتشددين الإسلاميين في قطاع سكني ضيق بالقرب من ساحل المدينة منذ عدة أسابيع.
وتعتقد القوات التي يقودها مقاتلو مصراتة أن المتشددين جاءوا من الصحراء وأنهم كانوا يحاولون الوصول إلى ميناء سرت الذي سيطرت عليه هذه القوات من تنظيم الدولة الإسلامية قبل عدة أسابيع.
وشن المتشددون عدة هجمات من بينها تفجيرات انتحارية من وراء خطوط المواجهة في سرت مما زاد من المخاوف بأن المتشددين الذين كان يُعتقد أنهم فروا في المراحل الأولى من المعركة ربما أعادوا تجميع أنفسهم لشن هجمات مضادة.
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القوات الليبية تحبط كمينا وتفقد ثمانية من أفرادها في معركة بسرت
رويترز
قال مسؤولون ليبيون إن القوات الليبية صدت محاولة لنصب كمين ولكنها خسرت ما لا يقل عن ثمانية من أفرادها بعد استئناف القتال مع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية المحاصرين في معقلهم السابق في سرت الأحد، كما قتل مصور صحفي هولندي في الإشتباكات.
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وقال رضا عيسى المتحدث بإسم القوات الليبية، إن المتشددين الذين نصبوا كمينا شرقي مدينة سرت جاءوا على ما يبدو من الصحراء في أحدث علامة على تهديد مستمر يمثله المتشددون فيما وراء خطوط القتال، وقال إن القتال اندلع عندما نصب تنظيم الدولة الإسلامية كمينا للقوات الليبية في جبهة السواوة. وأضاف أن القوات أحبطت الكمين.
ودعمت غارات جوية أمريكية هذه القوات منذ أول أوت المنصرم، مما مكنها من السيطرة على معظم سرت ومحاصرة المتشددين الإسلاميين في قطاع سكني ضيق بالقرب من ساحل المدينة منذ عدة أسابيع.
وتعتقد القوات التي يقودها مقاتلو مصراتة أن المتشددين جاءوا من الصحراء وأنهم كانوا يحاولون الوصول إلى ميناء سرت الذي سيطرت عليه هذه القوات من تنظيم الدولة الإسلامية قبل عدة أسابيع.
وشن المتشددون عدة هجمات من بينها تفجيرات انتحارية من وراء خطوط المواجهة في سرت مما زاد من المخاوف بأن المتشددين الذين كان يُعتقد أنهم فروا في المراحل الأولى من المعركة ربما أعادوا تجميع أنفسهم لشن هجمات مضادة.