رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج يزور الجزائر

يقوم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، ابتداء من اليوم الإثنين، بزيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.

وهذه هي الزيارة الثانية للسرّاج، بعد تلك التي أدّاها إلى الجزائر في نوفمبر 2015، بدعوة رسمية من الحكومة.

وسيتطرق رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى "تقييم للوضع والجهود الجارية، التي تمت المبادرة بها في إطار التسوية السياسية للازمة في ليبيا".

وستكون هذه الزيارة فرصة "لتجديد تأكيد موقف الجزائر الدائم الداعم لديناميكية السلم التي تمت المبادرة بها في هذا البلد القائمة على الحل السياسي والحوار الشامل والمصالحة الوطنية في إطار احترام السيادة الوطنية".