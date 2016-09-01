مناوشات بين الشرطة وأولياء تلاميذ بـ"التحضيري" في بومرداس

أثارت التعليمة المرسلة من طرف مديرية التربية لولاية بومرداس، إلى جميع المؤسسات التربوية، القاضية بتحديد عدد التلاميذ المقبولين في القسم التحضيري استياء الأولياء، وهو الأمر الذي دفع بالعشرات من الأولياء التنقل إلى مديرية التربية .

فبعدما تم قبول التلاميذ وتسجيلهم في القسم التحضيري، حيث كان مزمعا التحاقهم بمدارسهم صبيحة أمس، عاد العشرات منهم خائبين إلى بيوتهم بعدما تبخر حلم التحاقهم بالمدرسة، نتيجة التعليمة القاضية بقبول 25 تلميذا فقط، وبالتالي قبول التلاميذ المولودين من الفاتح جانفي 2011 إلى غاية 17 أفريل من نفس السنة فقط، ورفض البقية بحجة أن هذه المرحلة ليست إجبارية، في وقت اعتبرها المعلمون أكثر من ضرورية كونها تحضر التلميذ للسنة الأولى ابتدائي وتمهد له الطريق، عكس التلميذ الذي يلتحق مباشرة بالسنة الأولى..

وفيما تقبل البعض هذه التعليمة، فإن البعض الآخر ارتأى في التنقل إلى مديرية التربية بعاصمة الولاية ضرورة حتمية للتنديد بالإقصاء الذي طال أبناءهم، حيث تجمهر العشرات أمام هذه الأخيرة في حركة احتجاجية كبيرة، ما استدعى تطويقهم من قبل أفراد مكافحة الشغب الذين دخلوا معهم في مناوشات واحتكاكات، بعد رفض المحتجين مغادرة المكان وكل ذلك لكونهم دافعوا عن حق من حقوق أبنائهم في التمدرس مثلهم مثل باقي أقرانهم، الذين حالفهم الحظ باعتبارهم من مواليد الأشهر الأولى من سنة 2011.