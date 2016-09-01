حصيلة شهر سبتمبر الجيش يقضي على 8 إرهابيين وأربعة يسلّمون أنفسهم

تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي خلال شهر سبتمبر المنصرم من القضاء على ثمانية إرهابيين وتوقيف 9 عناصر دعم للجماعات الارهابية في حين سلم أربعة إرهابيين أنفسهم، حسب حصيلة نشرت الأحد.

وتشير الحصيلة، التي أوردتها وزارة الدفاع الوطني، إلى أن "العمليات النوعية المنفذة من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي مكنت من القضاء على ثمانية إرهابيين، فيما قام أربعة آخرون بتسليم أنفسهم"، يضاف إلى ذلك "توقيف تسعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية".

كما سمحت هذه العمليات بتدمير 38 مخبأ و استرجاع 10 سلاح كلاشنيكوف و29 بندقية من مختلف الأصناف و14 مخزن ذخيرة، وكذا 688 طلقة فضلا عن تدمير 53 قنبلة تقليدية الصنع وأربعة ألغام تقليدية الصنع.

وعلى صعيد آخر، أسفرت هذه العمليات المنفذة خلال الشهر الماضي عن توقيف 319 مهرب و67 مجرم و820 مهاجر غير شرعي، حسب المصدر.

من جهة أخرى، ضبط 49 قنطار من الكيف المعالج وكليوغرام من الكوكايين علاوة على 16.889 قرص مهلوس.

كما تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي خلال نفس الفترة، من إفشال تهريب 189.517 لتر من الوقود، فيما تم ضبط 317 طن من المواد الغذائية واسترجاع 98 جهاز كشف عن المعادن و85 مطرقة ضغط و118 مركبة بمختلف أنواعها وكذا 104 مولد كهربائي.