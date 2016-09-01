رفض الكولومبيون في استفتاء جرى، الأحد، اتفاق السلام مع المتمردين الماركسيين، في خطوة لإفشال تطلعات الرئيس خوان مانويل سانتوس لإنهاء الحرب الدائرة منذ 52 عاما.
وحصل المعسكر الرافض للاتفاق على 50.21 % مقابل 49.78 % للمؤيدين له، ولم تتجاوز نسبة المشاركة في الاستفتاء 37%.
من جهته اعترف الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس بهزيمة مؤيديه في استفتاء اتفاق السلام مع (فارك)، لكنه تعهد بمواصلة النضال من أجل السلام في البلاد "لن أستسلم، سأواصل السعي إلى السلام حتى آخر يوم في رئاستي، لأنه السبيل لترك أمة أفضل لأولادنا"، مضيفا بأنه على الرغم من فشل الكولومبيين بدعم اتفاق السلام فإن وقف إطلاق النار مع القوات المسلحة الثورية لايزال ساريا في البلاد، مؤكدا على أنه سيجري محادثات مع المعسكر الرافض للاتفاق لبحث الخطوات المستقبلية وسيرسل كبير مفاوضيه مرة أخرى إلى كوبا للقاء زعماء فارك.
وطرح زعيم فارك رودريجو لوندونو، الذي يشتهر باسمه الحركي تيموشينكو، رسالة مماثلة من هافانا، حيث عقدت مفاوضات السلام خلال السنوات الأربع الماضية،"فارك تؤكد رغبتها في استخدام الكلمات فقط كسلاح لبناء المستقبل... نقول للشعب الكولومبي، الذي يحلم بالسلام، اعتمدوا علينا فالسلام سوف ينتصر".
في حين يعتقد معارضو الاتفاق إنه متساهل أكثر مما يجب مع متمردي "فارك" من خلال السماح لهم بالاندماج في المجتمع مرة أخرى وإنشاء حزب سياسي والإفلات من أحكام بالسجن.
وقال فرانسيسكو سانتوس، النائب السابق لرئيس كولومبيا وأحد الرافضين البارزين للاتفاق، إن "هذه رسالة واضحة.. أطلب من كل المواطنين أن يثقوا في أننا نعرف كيف سنعالج هذا الموقف دون إثارة اضطرابات، سنعمل مع الحكومة لإعادة صياغة هذا الاتفاق".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل تعتقد ان تحذير المعارضة من سيناريو أزمة 1986 واقعي؟
واقعي
غير واقعي
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
شارك برأيك
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
من يعانق السيدة الكأس؟
الأكثر تفاعلا
1طائرة جزائرية اخترقت أجواء فلسطين المحتلة!
2موسكو تحضّر الروس لـ"حرب نووية" مع أمريكا
3الأمن المصري يعتقل الفنان اللبناني وائل جسار في مطار القاهرة
4تحقيق صحفي بريطاني: أمريكا أنتجت أفلاما مزورة ونسبتها للقاعدة!
5خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي يبدأ بنهاية مارس القادم
Français English
الرأي
جمال لعلامي
...ما تستحوش!
صالح عوض
هل تفعلها أمريكا؟
سلطان بركاني
بُلَهاء العرب.. متى يفهمون الدّرس؟
عمار يزلي
ياورت بالإكستا!
جمال لعلامي
...وأمام العدوّ نعام!
عبد الناصر
"حج" خاص إلى المسجد الأقصى!
موسى بودهان
ويسألونك عن الحقوق والحريات في الجزائر
نور الدين أبولحية
مجالس الصلح والاحتيال على الشريعة!
محمد بوالروايح
الجدل حول المنظومة التربوية بين الواقع ومحاولات التموقع (الجزء الثاني والأخير)
صالح عوض
مئة عام من حرب الفوضى.. وتطوّر المشروع الاستعماري
الفيديو
البيع بالمزاد العلني للخيول.. الوجه الإقتصادي لصالون الحصان
كارثة إيكولوجية خطيرة تتسبّب في نفوق أطنان من الأسماك بحوض سيبوس
موسى طهطال.. فقد البصر واليدين فعوضه الله بحفظ القرآن والصبر الطويل
رايتس ووتش: قوات النظام استخدمت أسلحة كيميائية في حلب
"راييفاتش" يطمئن اللاعبين المحليين
"العيون الزرقاء" عنوان معرض للصور الفوتوغرافية بالمعهد الفرنسي بالجزائر
كولومبيا توقع اتفاق سلام ينهي أقدم نزاعات أمريكا اللاتينية
احتجاجات في وادي سوف على الزيادات في فواتير الكهرباء
الموب تؤكّد العودة القوية للأندية الجزائرية في المنافسة القارية
فيديو يصور مقتل رجل أسود برصاص عناصر الشرطة الأمريكية
الكولومبيون يرفضون اتفاق السلام مع "فارك"
وكالات
رفض الكولومبيون في استفتاء جرى، الأحد، اتفاق السلام مع المتمردين الماركسيين، في خطوة لإفشال تطلعات الرئيس خوان مانويل سانتوس لإنهاء الحرب الدائرة منذ 52 عاما.
تغطيات ذات صلة
الكولومبيون يرفضون اتفاق السلام مع "فارك"
القوات الليبية تحبط كمينا وتفقد ثمانية من أفرادها في معركة بسرت
الشرطة التركية تقبض على شقيق فتح الله غولن
تدريبات حربية روسية مصرية لأول مرة على الأراضي المصرية
السعودية تعتمد رسميا العمل بالتقويم الميلادي بدلا عن الهجري
وحصل المعسكر الرافض للاتفاق على 50.21 % مقابل 49.78 % للمؤيدين له، ولم تتجاوز نسبة المشاركة في الاستفتاء 37%.
من جهته اعترف الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس بهزيمة مؤيديه في استفتاء اتفاق السلام مع (فارك)، لكنه تعهد بمواصلة النضال من أجل السلام في البلاد "لن أستسلم، سأواصل السعي إلى السلام حتى آخر يوم في رئاستي، لأنه السبيل لترك أمة أفضل لأولادنا"، مضيفا بأنه على الرغم من فشل الكولومبيين بدعم اتفاق السلام فإن وقف إطلاق النار مع القوات المسلحة الثورية لايزال ساريا في البلاد، مؤكدا على أنه سيجري محادثات مع المعسكر الرافض للاتفاق لبحث الخطوات المستقبلية وسيرسل كبير مفاوضيه مرة أخرى إلى كوبا للقاء زعماء فارك.
وطرح زعيم فارك رودريجو لوندونو، الذي يشتهر باسمه الحركي تيموشينكو، رسالة مماثلة من هافانا، حيث عقدت مفاوضات السلام خلال السنوات الأربع الماضية،"فارك تؤكد رغبتها في استخدام الكلمات فقط كسلاح لبناء المستقبل... نقول للشعب الكولومبي، الذي يحلم بالسلام، اعتمدوا علينا فالسلام سوف ينتصر".
في حين يعتقد معارضو الاتفاق إنه متساهل أكثر مما يجب مع متمردي "فارك" من خلال السماح لهم بالاندماج في المجتمع مرة أخرى وإنشاء حزب سياسي والإفلات من أحكام بالسجن.
وقال فرانسيسكو سانتوس، النائب السابق لرئيس كولومبيا وأحد الرافضين البارزين للاتفاق، إن "هذه رسالة واضحة.. أطلب من كل المواطنين أن يثقوا في أننا نعرف كيف سنعالج هذا الموقف دون إثارة اضطرابات، سنعمل مع الحكومة لإعادة صياغة هذا الاتفاق".