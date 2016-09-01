السيول تجتاح منازل في الجلفة

عاش سكان حي "لاسيتي" بحاسي بحبح في الجلفة ، السبت، حالة رعب حقيقية بعد تسرب كميات معتبرة من المياه إلى مساكنهم، بعد تهاطل الأمطار التي لم تجد منفذا لتسربها ما أدى إلى ركودها واختلاطها مع الأتربة التي غمرت المنازل نتيجة انسداد البالوعات ومجاري السيول.

وأكد سكان الحي أن نصف ساعة من تهاطل الأمطار كافية لاجتياح بيوتهم والتسبب في خسائر معتبرة، رغم المحاولات البائسة للسكان لتحويل مسار المياه بالدلاء وأدوات بسيطة، نتيجة تدفقها الهائل وقوة جريانها، معبرين عن تذمرهم مما سموه بلامبالاة المسؤولين المحليين تجاه العائلات التي غمرت مساكنها مياه الأمطار، ورغم الشكاوى العديدة التي تم رفعها في أكثر من مناسبة غير أنها لم تجد آذانا صاغية وبقيت مجرد وعودا لم تجد طريقها للتجسيد على أرض الواقع، كما اشتكى سكان الحي من عدم مرور شاحنة البلدية المخصصة لرفع القمامة بشكل مستمر وبالتالي تبقى متكدسة إلى عدة أيام.