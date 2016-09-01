وأوضح السراج في تصريح للصحافة لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، الإثنين، في زيارة إلى الجزائر تدوم يومين "نقدّر دور الجزائر و دعمها المستمر لليبيا في السنوات و العقود الماضية".
وبعدما أشار إلى أن زيارته إلى "بلده الثاني الجزائر، جاءت بدعوة من الوزير الأول عبد المالك سلال" قال أن هدفها "تشاوري حول الوضع الليبي، مبديا أمله في أن تتوج هذه الزيارة بنتائج ايجابية"، كما نأمل، يضيف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية "الخير والسلام والأمن للبلدين".
وتحادث الوزير الأول عبد المالك سلال مع فائز السراج بحضور وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادرمساهل ووزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي.
وسيتطرق رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال هذه الزيارة، إلى "تطور الوضع والجهود الجارية في إطار التسوية السياسية للازمة في ليبيا".
كما ستكون هذه الزيارة، أيضا، فرصة لـ"تأكيد موقف الجزائر الدائم الداعم لديناميكية السلم التي تمت المبادرة بها في هذا البلد القائمة على الحل السياسي والحوار الشامل والمصالحة الوطنية في إطار احترام السيادة الوطنية".
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السرّاج: جئت بدعوة جزائرية للتشاور حول الأمن في ليبيا
الشروق أونلاين/ واج
أشاد رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، بدور الجزائر ودعمها المستمر لليبيا.
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وأوضح السراج في تصريح للصحافة لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، الإثنين، في زيارة إلى الجزائر تدوم يومين "نقدّر دور الجزائر و دعمها المستمر لليبيا في السنوات و العقود الماضية".
وبعدما أشار إلى أن زيارته إلى "بلده الثاني الجزائر، جاءت بدعوة من الوزير الأول عبد المالك سلال" قال أن هدفها "تشاوري حول الوضع الليبي، مبديا أمله في أن تتوج هذه الزيارة بنتائج ايجابية"، كما نأمل، يضيف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية "الخير والسلام والأمن للبلدين".
وتحادث الوزير الأول عبد المالك سلال مع فائز السراج بحضور وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادرمساهل ووزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي.
وسيتطرق رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال هذه الزيارة، إلى "تطور الوضع والجهود الجارية في إطار التسوية السياسية للازمة في ليبيا".
كما ستكون هذه الزيارة، أيضا، فرصة لـ"تأكيد موقف الجزائر الدائم الداعم لديناميكية السلم التي تمت المبادرة بها في هذا البلد القائمة على الحل السياسي والحوار الشامل والمصالحة الوطنية في إطار احترام السيادة الوطنية".