توقيف لصوص اقتحموا قاعدة شركة صينية وسرقوا معدات إلكترونية بعنابة

قام عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرحال، الإثنين، بتقديم 3 أشخاص أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برحال بعد متابعتهم بجنحة تكوين جمعية أشرار وجنحة السرقة بالكسر.

وحسب المعلومات المتحصل عليها فقد جاء توقيف المشتبه فيهم، على إثر شكوى رسمية تقدم بها القائمون على قاعدة الحياة التابعة لشركة بناء صينية التي تحمل اسم زياك تؤكد فيها تعرض عمالها الصينيين لعملية سرقة من قبل مجموعة إجرامية مجهولة العدد والهوية قامت باقتحام قاعدة الحياة وتمكنوا من التسلسل داخل غرف العمال والاستيلاء على معدات وتجهيزات إلكترونية تمثلت في هواتف نقالة ذكية ولوحات إلكترونية وحواسيب، حينها فتح عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرحال تحقيقا في ملابسات القضية، وباشرت تحرياتها المعمقة أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيهم، حيث قامت بعملية ترصد للمتورطين وأوقعتهم في شباكها مع استرجاع المسروقات أين تم اقتياد الموقوفين والبالغين من العمر 19و21 سنة إلى مقر فرقة الدرك لاستكمال التحقيق معهم ومن خلاله اعترفوا بجرم السرقة، حيث تم تقديمهم صبيحة أمس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برحال للنظر في قضيتهم.