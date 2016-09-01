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السعودية تفرض رسوما جديدة على العمرة
تخص الرسوم التي فرضتها السلطات السعودية المواطنين الذين يعتمرون أكثر من مرة، حيث ستبلغ رسوم التأشيرة الجديدة لهم 2000 ريال سعودي (حوالي 533 دولار).
ونقلت وكالة "معا" الإخبارية عن شركات الحج والعمرة في فلسطين، أن القرار الجديد سيحرم الآلاف من أداء العمرة سنويا. في حين قالت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة في مصر إن الزيادة الجديدة تشكل عبئا على الراغبين بأداء العمرة.
وتعول المملكة من خلال رفع ثمن التأشيرات على زيادة إيرادات ميزانيتها، بعد تراجعها بسبب هبوط أسعار النفط التي تعد المورد الأساسي للمملكة، وقبل ذلك قررت الرياض في ديسمبر الماضي تخفيض دعم الوقود والكهرباء والمياه في المملكة، من أجل تعزيز وضعها المالي، بعد أن وصل عجز الموازنة لرقم قياسي في 2015.
وإلى جانب ذلك تعتزم الحكومة السعودية خفض نفقاتها على الأجور العامة لتصل إلى 40% في عام 2020، حيث تبلغ الآن 45%، كجزء من خطتها الطموحة للتحول الاقتصادي بعيدا عن الاعتماد الكلي على النفط.
وإضافة إلى تأشيرة العمرة تغير ثمن تأشيرات أخرى، إذ أصبح يستوفى 200 ريال لتأشيرة خروج وعودة مفردة لمدة شهرين للمقيمين، و100 ريال عن كل شهر إضافي، بدلا من السابق بواقع 200 ريال لمدة 6 أشهر كحد أقصى عدا الطلاب لمدة سنة.
وتشمل الرسوم الجديدة تأشيرة الخروج والعودة المتعددة إلى 500 ريال لمدة 3 شهور وكل شهر إضافي 200 ريال، بدلا من السابق برسم 500 ريال كحد أقصى لمدة ستة أشهر عدا زوجات المواطنين لمدة سنة.
وبخصوص الوافدين غير المقيمين تمنح منافذ الجوازات تأشيرات دخول للعمالة المنزلية المرافقة لكفلائهم الخليجيين برسوم 300 ريال بدلا من 50 ريالا سابقا.
وتأشيرة الزيارة المفردة برسم 2000 ريال بدلا من السابق 200 ريال، وتأشيرة الزيارة المتعددة برسم 3000 ريال لمدة 6 أشهر بدلا من السابق 500 ريال.
khiro - batna2016/10/03 على 17:451
et tout cet argent sera depose dans les banques americaines pour aider les israeliens
BOUMEDIENNE - ALGERIE2016/10/03 على 17:482
هذه هي معادلة الاغبياء التي تريد فرضها السعودية على المسلمين,بينما تضخ البترول العربي ببلاش الى المصانع الصهيوغربية,لضرب اقتصاديات الدول العربية التي لم تدخل في صف التطبيع مع العدو الصهيوني,والتي استهدفتها الاجندة الصهيوغربية بمكائد من قبل ولم تنجح,هام ال سعود بعد ان ضربوهم في ارزاقهم و امنهم وفي سيادتهم وتامروا عليهم مع اعتى اعداء الاسلام والمسلمين .يجدون سبيلا اخر ,في هذه الضريبة ,لتغطيت عدوانهم على بلاد الاسلام وعلى راسها اليمن الجريحة .لا غير.وما تساهم به السعودية في الاقتصاد الامريكي,