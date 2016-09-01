أب يبلّغ عن ابنه ويساهم في حجز 165 كلغ من الكيف بتلمسان

date 2016/10/03 views 269 comments 1
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icon-writer سميح. ب

مكن أب ببلدية مغنية، نهاية الأسبوع الجاري، مصالح الأمن من حجز كمية هامة من المخدرات بعدما تقدّم نحو مصالح الأمن، مبلّغا إيّاهم عن قيام ابنه الذي يبلغ من العمر 31 سنة، بإدخال أشياء مشبوهة وخبأها بإحكام داخل المنزل العائلي.

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وقال الوالد في شكواه، أنه لا يستبعد أن تكون الأمور المخبأة مخدرات. وعلى الفور رافقت فرقة من عناصر الشرطة صاحب الشكوى إلى منزله، أين أذن لهم بالدخول من أجل تفتيشه، ليتم العثور على 04 طرود مخدرات، كانت مخبأة بإحكام داخل خزانة خشبية خاصة بالملابس، بينما حجزت ذات المصالح تحت سرير الإبن على قطعتين من المخدرات ملفوفتين بمادة "السيلوفان". وقدرت كمية المخدرات المحجوزة في هذه العملية بـ 165 كلغ و560 غرام. حيث لا يزال التحقيق متواصلا من أجل توقيف الإبن الهارب، والكشف عن هوية باقي المتورطين.

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