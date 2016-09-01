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طلب الاستفادة من تجربتها في المصالحة.. وزير الخارجية الليبي:
الجزائر دولة فعالة في أي اجتماع يخص ليبيا
- مساهل: اجتماع للجنة الخماسية حول أزمة ليبيا نهاية الشهر بالنيجر
أعلن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل عن عقد اجتماع للجنة الخماسية التي تضم دول الجوار الليبي، أواخر الشهر الجاري، وذلك في رد ضمني على عدم توجيه فرنسا دعوة للجزائر لحضور اجتماع دولي بباريس.
وأوضح مساهل أن الاجتماع المقبل الذي تحتضنه العاصمة النيجرية نيامي، جاء بمبادرة من الاتحاد الإفريقي في إطار متابعة الأوضاع بليبيا، وذلك في الندوة الصحفية التي نشطها مساهل رفقة وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة الذي يرافق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج في زيارته الحالية إلى الجزائر.
وتحدث مساهل أيضا عن انعقاد اللجنة الخماسية المنبثقة عن قمة سابقة للاتحاد الافريقي والتي تضم رؤساء دول افريقية اجتماعا مع دول الجوار لمتابعة الوضع بليبيا وسيكون ذلك أواخر شهر أكتوبر الجاري على أبعد تقدير دون أن يشير إلى مكان عقد الإجماع.
من جهته، استغرب وزير الخارجية الليبي في الندوة الصحفية التي اقيمت بفندق الاوراسي، من عدم توجيه رعاة اجتماع باريس دعوة للجزائر، وقال: "نجزم أن الجزائر من الدول الفعالة في أي اجتماع يتعلق بالمسألة الليبية"، مشيدا بدور الجزائر في حل الأزمة الليبية من خلال الاجتماعات التي احتضنتها في العديد من المرات بهذا الخصوص.
وفي السياق ذاته، قال الوزير الليبي إن بلاده طلبت رسميا من الجزائر آليات تجربتها في المصالحة والتشريعات التي سنت للتمهيد لها للاستفادة منها، وقال: "سنستفيد من سياسة الوئام المدني لتي تحققت بفضل حكمة الرئيس بوتفليقة"، مؤكدا على الإيمان الراسخ لدى المجلس الرئاسي بأنه لن يكون هناك حل في ليبيا إلا بين الليبيين وبمصالحة حقيقية بينهم.
معلق2016/10/03 على 21:231
الجزائر دولة فعالة في أي اجتماع يخص ليبيا..... لكن يامساهل فرنسا انتاعكم تحتقركم وتقزم مواقفكم وتحاول دوما تهميشكم ...... ردوا يامساهل على فرنسا ان استطعتم....طبعا لا ستطيعون تخافون منها .....
الادريسي - الجزائر2016/10/03 على 21:252
هي صفعة للسياسة المتبعة في المنطقة العربية خاصة منها سوريا، مساندة الروس خطا جسيم، الغرب لا يقبل بالروس وفيه قطيعة كبيرة واختلاف كبير في عدة قضايا، السفاح بوتين خطير جدا يجب الحذر منه كثيرا.
SoloDZ - النوايا والحلول والتجارب الجزائرية المدرسة الناجعة والناجحة والمستمرة 2016/10/03 على 21:403
سبب فشل احدى الدويلات الكومبارس للقوى الخارجية للمنطقة في التوصل الى اي حل ينهي المشكل الليبي الليبي ليس لأنها كومبارس لاسيادها ولا لانها ليست من دون جوار ليبيا بل لأنها لا تفهم حقيقة الذي يجري في ليبيا وهذه هي الثلاثة اسباب التي جعلت دولة تعاني ازمة نفسية حادة تجاه الجزائر تحشر انفها في الملف الليبي اولا لأنها مجرد كومبارس ولا وزن ولا دور لها في المنطقة والقارة والعالم وثانيا لانها ليست من دول جوار ليبيا وثالثا لأنها لم تفهم بسبب ضعف مستواها الديبلوماسي الاستخباراتي الاستشرافي لما يجري في ليبيا