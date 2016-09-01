طلب الاستفادة من تجربتها في المصالحة.. وزير الخارجية الليبي: الجزائر دولة فعالة في أي اجتماع يخص ليبيا

أعلن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل عن عقد اجتماع للجنة الخماسية التي تضم دول الجوار الليبي، أواخر الشهر الجاري، وذلك في رد ضمني على عدم توجيه فرنسا دعوة للجزائر لحضور اجتماع دولي بباريس.

وأوضح مساهل أن الاجتماع المقبل الذي تحتضنه العاصمة النيجرية نيامي، جاء بمبادرة من الاتحاد الإفريقي في إطار متابعة الأوضاع بليبيا، وذلك في الندوة الصحفية التي نشطها مساهل رفقة وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة الذي يرافق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج في زيارته الحالية إلى الجزائر.

وتحدث مساهل أيضا عن انعقاد اللجنة الخماسية المنبثقة عن قمة سابقة للاتحاد الافريقي والتي تضم رؤساء دول افريقية اجتماعا مع دول الجوار لمتابعة الوضع بليبيا وسيكون ذلك أواخر شهر أكتوبر الجاري على أبعد تقدير دون أن يشير إلى مكان عقد الإجماع.

من جهته، استغرب وزير الخارجية الليبي في الندوة الصحفية التي اقيمت بفندق الاوراسي، من عدم توجيه رعاة اجتماع باريس دعوة للجزائر، وقال: "نجزم أن الجزائر من الدول الفعالة في أي اجتماع يتعلق بالمسألة الليبية"، مشيدا بدور الجزائر في حل الأزمة الليبية من خلال الاجتماعات التي احتضنتها في العديد من المرات بهذا الخصوص.

وفي السياق ذاته، قال الوزير الليبي إن بلاده طلبت رسميا من الجزائر آليات تجربتها في المصالحة والتشريعات التي سنت للتمهيد لها للاستفادة منها، وقال: "سنستفيد من سياسة الوئام المدني لتي تحققت بفضل حكمة الرئيس بوتفليقة"، مؤكدا على الإيمان الراسخ لدى المجلس الرئاسي بأنه لن يكون هناك حل في ليبيا إلا بين الليبيين وبمصالحة حقيقية بينهم.