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أعلن عن مفاجأة حزم "منتوج بلادي"
"موبيلس" يُطلق "G4".. والتغطية تشمل 14 ولاية في السنة الأولى
أعلن متعامل الهاتف النقال "موبيليس"، عن الإطلاق الرسمي لتكنولوجيا الجيل الرابع 4G على شبكته، من عاصمة الجنوب الكبير ورقلة والمنطقة الاقتصادية حاسي مسعود، حيث سيغطي خلال السنة الأولى 14 ولاية، سيرافقها بإطلاق حزم "منتوج بلادي"، تتضمن عروضا جد مغرية للصوت والصورة والانترنيت.
وذكر بيان "موبيليس"، الإثنين، أنه تم الإطلاق التجاري لتكنولوجيا الجيل الرابع 4G لـ"موبيليس"، السبت المنقضي، تحت إشراف وزيرة تكنولوجيات الاتصال والبريد، هدى إيمان فرعون، بحضور السلطات المحلية والمدير العام للمؤسسة محمد حبيب، وطاقم من موظفي المؤسسة، وذلك بالوكالة التجارية لورقلة، حيث تزامن إطلاق تقنية 4G في أعقاب نشر المرسوم التنفيذي رقم 16-235 المخصص للمتعامل العمومي ATM "موبيليس"، المتضمن الموافقة على ترخيص استغلال الشبكة العمومية للاتصالات المتنقلة العامة لتقنية الـ4G وعرض خدمات الاتصالات العامة.
وستمس تقنية الجيل الرابع لـ"موبليس"، 14 ولاية خلال السنة الأولى، ثلاث ولايات إلزامية وهي: الجزائر العاصمة، وهران، ورقلة، على أن تمتد إلى إحدى عشرة 11 ولاية أخرى اختيارية من قبل "موبيليس" وهي: تلمسان، قسنطينة، باتنة، برج بوعريريج، الوادي، بسكرة، بومرداس، تيبازة البليدة، تيزي وزو، سيدي بلعباس، مبرزة اهتمامها الكبير بتطوير القطاع الاقتصادي، من خلال تعزيز إستراتيجية الشراكة مع الصناعة التكنولوجية المحلية .
وموازاة مع الإطلاق التجاري لتقنية الجيل الرابع، سيطلق "موبيليس" حزم "منتوج بلادي" ابتداء من سعر 9990 دينار، تتضمن عروض انترنت جد هامة موجهة للمواطنين، مع تقديم عديد الحلول للمحترفين، مؤكدا أن هذه الأخيرة تعد قناة هامة للغاية تندرج في إطار الأولويات الاستراتيجية للشركة.
وعلاوة على ذلك، أبرز "موبيليس" حرصه على تجسيد استثماراته الضخمة في جميع أنحاء الوطن، خاصة في الجنوب العميق، مع توفير الصوت والإنترنت في الهاتف المحمول حتى لمواطني المناطق النائية بالبلاد.
GUN سبيسيفيك - المداد2016/10/03 على 19:251
أصبحت الآن هناك ولايات الزامية و ولايات غير الزامية ، العنصرية واضحة و بدون تعليق.