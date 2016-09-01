كشف المخرج السعيد ولد خليفة، محافظ مهرجان عنابة لسينما البحر الأبيض المتوسط، عن برنامج الطبعة الثانية من التظاهرة السينمائية التي تم بعثها العام الماضي بعد سنوات من التوقف، حيث سيدخل المنافسة هذه السنة، 16فيلما، من بينها ثلاثة أفلام جزائرية، تحت شعار "إنسانية الصورة".
قال ولد خليفة في ندوة صحفية، عقدها صباح الإثنين، بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية في عنابة، إن محافظة المهرجان وفّت بكل التزاماتها المالية المترتبة عن الإيواء والإطعام في طبعة العام الماضي، وإن ميزانية التظاهرة لم تتغير، منوها بالدعم الذي وفّرته ولاية وبلدية عنابة.
وقال ولد خليفة في رده على سؤال "للشروق" إن لجنة الانتقاء اختارت الأفلام المشاركة بعناية من ضمن أزيد من 400 فيلم، غير أنها لا تمارس الرقابة على المنتوج الفني. وكشف المحافظ عن مشاركة ثلاثة أفلام في المسابقة الرسمية هي "الآن يمكنهم القدوم" لسالم ابراهيمي، وفيلم "تأريخ لقريتي" للمخرجة كريمة ثرايدية و"اللوحة المثقوبة" لجمال عزيز، أما المشاركة العربية فتتلخص في فيلم "هيبثا" من مصر وفيلم "نغمة المورفين" من المغرب وفيلم "3 آلاف ليلة" من فلسطين، وفيلم "سريانة" لباسل الخطيب من سوريا، فيما تشارك تونس بفيلم للمخرج علاء الدين سليم، ستحل السينما الإيرانية ضيف شرف هذه الطبعة من خلال عرض 3 أفلام للمخرج عباس كياروستمي.
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ميزانية المهرجان لم تتغير و"هيبتا" وباسل الخطيب في المنافسة
حسينة .ب
كشف المخرج السعيد ولد خليفة، محافظ مهرجان عنابة لسينما البحر الأبيض المتوسط، عن برنامج الطبعة الثانية من التظاهرة السينمائية التي تم بعثها العام الماضي بعد سنوات من التوقف، حيث سيدخل المنافسة هذه السنة، 16فيلما، من بينها ثلاثة أفلام جزائرية، تحت شعار "إنسانية الصورة".
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قال ولد خليفة في ندوة صحفية، عقدها صباح الإثنين، بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية في عنابة، إن محافظة المهرجان وفّت بكل التزاماتها المالية المترتبة عن الإيواء والإطعام في طبعة العام الماضي، وإن ميزانية التظاهرة لم تتغير، منوها بالدعم الذي وفّرته ولاية وبلدية عنابة.
وقال ولد خليفة في رده على سؤال "للشروق" إن لجنة الانتقاء اختارت الأفلام المشاركة بعناية من ضمن أزيد من 400 فيلم، غير أنها لا تمارس الرقابة على المنتوج الفني. وكشف المحافظ عن مشاركة ثلاثة أفلام في المسابقة الرسمية هي "الآن يمكنهم القدوم" لسالم ابراهيمي، وفيلم "تأريخ لقريتي" للمخرجة كريمة ثرايدية و"اللوحة المثقوبة" لجمال عزيز، أما المشاركة العربية فتتلخص في فيلم "هيبثا" من مصر وفيلم "نغمة المورفين" من المغرب وفيلم "3 آلاف ليلة" من فلسطين، وفيلم "سريانة" لباسل الخطيب من سوريا، فيما تشارك تونس بفيلم للمخرج علاء الدين سليم، ستحل السينما الإيرانية ضيف شرف هذه الطبعة من خلال عرض 3 أفلام للمخرج عباس كياروستمي.