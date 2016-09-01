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ممثل الجزائر في "بروجكت رنواي" ينسب القفطان الجزائري إلى المغرب!
- ريان أطلس يستدرك "خطأه" بتغريدة على "تويتر" في الوقت بدل الضائع؟
أشعل المُتسابق الجزائري ريان أطلس، ممثل الجزائر في برنامج "بروجكت رنواي"، المُذاع على فضائية "MBC4"، مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بعد تصريحه أن "القفطان" الذي صمّمه خلال الحلقة الثالثة من البرنامج التي استضافت عارضة الأزياء الألمانية "توني غارن"، "مغربي" الأصل وليس جزائريا؟؟
وبسرعة، خلق هذا التصريح جدلا واسعا، وصل حد المطالبة بعدم دعم "ريان" في التصويت في حال وصوله لنهائيات المسابقة، لتنتقل بذلك "جدلية" خلاف الجزائر والمغرب الدائمين من أغنية الراي وأصولها إلى عالم الأزياء والموضة!!
وإزاء هذا الهجوم، سارع "أطلس" إلى نشر تغريدة على "تويتر" جاء فيها: "الفستان مستوحى من الموسيقى العربية بلمسة من تراث المغرب العربي الكبير.. القفطان الجزائري أصالة، وتراث جـزائري بلمسة عصرية". لكن يبدو أن خـروج ريان بهذه "التغريدة" جـاء فـي الوقت بدل الضائع، بدليل أن الكثير من متتبعي البرنامج واصلوا هجومهم على المصمّم الجزائري المقيم في تونس، فقال أحدهم: "للتوضيح هذا اللباس جـزائري وليس مغربي الأصل كما تتفاخر أنت!".
وقالت مغردة أخرى: "القفطان الجزائري متوارث من عهد الخلافة العثمانية، وعلى جميع المصممين الجزائريين معرفة ذلك والتعريف بأصله". فيما سخر آخر: "كي شفت قالهم لباس مغربي "تشوكيت"، زعما هو وليد بشار وأكيد يعرف أنه من الغرب الجزائري انتشر..أ جي تفهم تحير.. ربي يستر من الجاي بلاك يقول لهم الكراكو مغربي".
وتواصلت التعليقات على الحلقة الثالثة من "بروجكت رنواي"، فقالت إحدى متابعات البرنامج: "القفطان مُسجل في "اليونيسكو" باسم الجزائر.. المروك نعرفوها مـن بكري لا تراث ولا عـادات ولا تقاليد، تنسب كـل شيء ليها مثل طبق "الكسكسي الأمازيغي" منذ القدم، ومُغني الراي الشاب خالد الوهراني، وموسيقى الراي التي نشأت في سيدي بلعباس".. ومسك ختام التعليقات جاء بتغريدة: "كاينة مشتركة مغربية تمثل المغرب.. هو راه جزائري يمثل بلاده ولا كون قعد في دارهم هذا ظلم للجزائر؟؟".
2016/10/03 على 18:541
في وجهو باين مرُّكي ... خلُّوه عندو الحق..
SoloDZ2016/10/03 على 19:012
اسئلوه عن اصوله سيجيبكم انها من المروك وعلى ذكر هذه الاصول التي لم تكن يوما صالحة ولم تحمل يوما خيرا لبلادنا كما انهم جاحدين نكارين حاقدين فالبقايا في السنوات الاخيرة باتوا يشكلون فعلا مشكلة بل خطر على بلادنا وخاصة الذين يحتلون مناصب رسمية في الدولة فنحن لم يكن لنا يوما مشكلة مع هذه المسئلة حتى اول رئيس للجزائر المستقلة اصوله من المروك وبعض المسؤولين والى يومنا هذا اصولهم من المروك ومن تونس المشكل فيهم وزريعة المراركة وتاريخهم مشهورة بالغدر والخيانة والعمالة للاعداء ولهم باع طويل مع هذه الافعال
العباسي - الجزائر ارض الله2016/10/03 على 19:013
اكيد قبض الكثير و منيه بشهره ولا اضنه جزائري الاصل
عزوز - وهران2016/10/03 على 19:024
المغاربة يكذبون الكذبة و يصدقونها......حتى اللباس المشهورين به ".....المنصورية..." هي عراقية الاصل نعم اسالوا اهل بغداد يجبونكم !!!!!!
العباسي - الجزائر ارض الله2016/10/03 على 19:35
حتى الرقص بشعر العراقي سرقوه ونسبوه لهم هادا يسموه الانفصام الشخصي ليوجد شئ من غير العبوديه و الذل و المهناه في بلد المنتفخ خدام اليهود
2016/10/03 على 19:23
hahahaha...alors il n'est pas algerien d'apres toi hihihihihihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,,cest marocain 100 pour 1000
Algerian Man - زريعة المراركة مثل زريعة اليهود منافقين ولا يظهرون لك حقيقتهم 2016/10/03 على 19:065
احذروا البقايا اقسم لكم بالله العلي العظيم انهم يشكلون خطرا على بلادنا وان منهم العملاء لبلدهم الاصلي وربما وليس مستبعدا لجهات معادية اخرى واقص لكم هذه الحكاية الواقعية البسيطة لدي جار في سني مزداد هنا واصله مروكي لم اشعر ابدا عنه غير جزائري وفي يوم من الايام وقعت خصومة طفيفة بيني وبين صديق لي بسبب رأي سياسي ونحن في جلسة نقاش بين اصدقاء فاقحم نفسه بيننا بطريقة مستفزة اشعرني بها وكانه غير جزائري ويتشىفى نوعا ما فاجبته مباشرة لا تدخل نفسك الامر جزائري بحت فما كان رده وبكل هستيريا إلا عاش المروك !
MassinissaDZ2016/10/03 على 19:116
لااااااااااااااااااااااااااااا يوووووووووووووووووجد أييييييييييي خلاااااااااااااااااااف بيننا وبين التابعة المفلسين عن ما هو جزاااااااااااااااااااااااائرييييييييييييي كل ما في الامر هو ازمة الهوية متجذرة تضرب بأطنابها مملكة العلويين بسبب اقصاء هذه العائلة لهوية المغرب الاقصى وتأسيس مملكة حسب المقاس بسرقة التراث والتاريخ والرموز وووووووووو من الجيران الجزائر والاندلس والصحراء الغربية والمشرق العربي .. الخ فلا يوجد خلافات هواك سرقة علوية لكل ما هو جزائري وعمل جزائري للحفاظ على كل ما هو جزائريييييي
العباسي - الجزائر ارض الله2016/10/03 على 19:177
الضاهر ان هاد النكره لا تاريخ ولا درايه
المحارب - Tlemcen2016/10/03 على 19:208
تلمسان كانت عاصمة المغرب العربي
تلمسان الحضارة و ما تزال آثارها تشهد مدى تطورها في تلك الحقبة .
تلمسان بكل تقاليدها و لباسها تنتمي للجزائر
تلمسان التي مر بها المفكرين و العلماء و الشعراء ( عبد الحميد بن باديس . ابن خلدون . مفدي زكرياء... أنظر ما ذا قالوا عليها
تلمسان التي سقط الآلاف من أبنائها منذ بداية الإحتلال الفرنسي للمدنية
تلمسان التي شهدت معارك للأمير عبد القادر ( معركة تافنة )
تلمسان مدينة الشهيد لطفي الفراج بن زرجب مليحة بوعلي .......
يوغرطا2016/10/03 على 19:319
"الفستان مستوحى من الموسيقى العربية بلمسة من تراث المغرب العربي الكبير" !!!!!!!